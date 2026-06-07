ซินเคอหยวนกลับมาเปิด? ปมเตา IF ร้อนอีกครั้ง หลังเคยถูกสั่งปิดจากปัญหาเหล็กไม่ได้มาตรฐาน
ประเด็นคุณภาพเหล็กในประเทศไทยกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังมีการตั้งคำถามถึงการกลับมาเปิดดำเนินกิจการของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกตรวจสอบและถูกสั่งระงับการดำเนินการในบางส่วน จากกรณีปัญหาเหล็กที่ไม่ได้มาตรฐาน
กระแสดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง ภายหลังมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตว่า บริษัทดังกล่าวสามารถกลับมาเปิดดำเนินการได้อย่างไร และผ่านกระบวนการอนุญาตจากหน่วยงานใดบ้าง
ขณะเดียวกัน ประเด็นเรื่อง "เตา IF" หรือ Induction Furnace ซึ่งเป็นระบบหลอมเหล็กด้วยไฟฟ้าเหนี่ยวนำแม่เหล็ก ก็กลับมาอยู่ในความสนใจของสังคมอีกครั้ง เนื่องจากที่ผ่านมาเคยมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต คุณภาพเหล็ก และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว
ก่อนหน้านี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเคยเปิดเผยแนวคิดผลักดันให้ผู้ประกอบการที่ยังใช้เตา IF ทยอยปรับเปลี่ยนไปใช้เตา EAF หรือ Electric Arc Furnace ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมเหล็กสมัยใหม่ โดยมองว่ามีมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่สูงกว่า และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ภาครัฐระบุว่าการเปลี่ยนผ่านดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เวลา เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการลงทุนของผู้ประกอบการ รวมถึงต้องหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสม
ขณะนี้สังคมยังคงเฝ้าติดตามคำชี้แจงจากหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง ว่าการกลับมาเปิดดำเนินกิจการของบริษัทดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายและมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมหรือไม่ รวมถึงแนวทางกำกับดูแลคุณภาพเหล็กในอนาคต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชน
เครดิตข้อมูล : เพจ Riff x กระบอกเสียงประชาชน
News1 รายงาน