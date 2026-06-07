กลับตาลปัตร! ศุภชัยอ้าง "การรถไฟรุกเขากระโดง"
ประเด็นที่ดินเขากระโดงกลับมาถูกพูดถึงอีกครั้ง หลัง นายศุภชัย ใจสมุทร อดีตสมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ในรายการคนดังนั่งเคลียร์ เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2568 โดยแสดงความเห็นในอีกมุมหนึ่งของคดีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
นายศุภชัย ระบุว่า ที่ดินบริเวณเขากระโดงไม่ใช่กรณีที่ประชาชนเข้าไปรุกล้ำที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามที่สังคมเข้าใจกัน แต่กลับมองว่าเป็นกรณีที่การรถไฟเข้าไปอ้างสิทธิในพื้นที่ที่ประชาชนถือครองอยู่เดิม
พร้อมยกเหตุผลว่า การรถไฟแห่งประเทศไทยไม่เคยได้รับที่ดินแปลงดังกล่าวผ่านพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดิน และอ้างอิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดวางการรถไฟและทางหลวงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2465 เพื่อสนับสนุนข้อคิดเห็นของตน
คำให้สัมภาษณ์ดังกล่าวสร้างกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากขัดแย้งกับความเข้าใจของประชาชนจำนวนมากที่มองว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ดินเขากระโดงยังคงอยู่ในกระบวนการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีข้อโต้แย้งทางกฎหมายจากหลายฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายต่างมีข้อมูลและเหตุผลสนับสนุนจุดยืนของตนเอง
สำหรับคำกล่าวของนายศุภชัยในครั้งนี้ จึงนับเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาท่ามกลางข้อถกเถียงที่ดำเนินมายาวนานเกี่ยวกับปัญหาที่ดินเขากระโดง ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่สังคมจับตาอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน