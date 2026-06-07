นายกฯ ปัดข่าวบ่อนชายแดนโยงนักการเมือง ชี้เป็นเพียงเสียงลือ ด้าน ส.ส.กังฟู ย้ำมีชาวบ้านร้องเรียน
กรุงเทพฯ – ประเด็นข้อกล่าวอ้างเกี่ยวกับบ่อนการพนันบริเวณพื้นที่ชายแดนกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง หลังมีการตั้งข้อสังเกตถึงความเป็นไปได้ที่อาจมีบุคคลมีอิทธิพลหรือกลุ่มการเมืองบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้อง จนผู้สื่อข่าวนำเรื่องดังกล่าวไปสอบถามนายกรัฐมนตรีและนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายอนุทินกล่าวตอบคำถามว่า รัฐบาลมีหน่วยงานด้านความมั่นคงและระบบข่าวกรองติดตามสถานการณ์อยู่แล้ว การทำงานไม่สามารถอาศัยเพียงเสียงลือหรือข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์เป็นข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่า หากรับฟังเพียงกระแสข่าวหรือคำกล่าวอ้างโดยไม่มีข้อมูลยืนยัน ก็อาจทำให้เกิดความสับสนและความเข้าใจผิดได้
นายอนุทินยังยืนยันว่า เรื่องดังกล่าวยังไม่มีข้อมูลยืนยันตามที่มีการกล่าวอ้าง และหน่วยงานของรัฐยังไม่พบข้อเท็จจริงที่ยืนยันว่านักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรมผิดกฎหมายตามที่ถูกกล่าวหา
ขณะที่ "ส.ส.กังฟู" ออกมาชี้แจงว่า การนำเรื่องดังกล่าวมาพูดไม่ได้เกิดจากความเชื่อส่วนตัว แต่เป็นผลจากการรับฟังข้อร้องเรียนและเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที่ชายแดน ซึ่งมีการส่งข้อมูล หนังสือร้องเรียน และหลักฐานบางส่วนมาให้ตรวจสอบ
เจ้าตัวยืนยันว่า ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มีหน้าที่รับฟังทุกเสียงของประชาชน และเมื่อมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับประเด็นที่อาจกระทบต่อความมั่นคงหรือผลประโยชน์สาธารณะ ก็จำเป็นต้องส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ส.ส.กังฟู ระบุเพิ่มเติมว่า ไม่ได้มีเจตนากล่าวหาบุคคลใดล่วงหน้า แต่ต้องการให้เกิดความชัดเจนต่อข้อสงสัยของประชาชน โดยเฉพาะกรณีข้อกล่าวอ้างเรื่องบ่อนการพนันและกลุ่มทุนที่ถูกพูดถึงในพื้นที่ชายแดน
อย่างไรก็ตาม จนถึงขณะนี้ยังไม่มีหน่วยงานใดออกมายืนยันอย่างเป็นทางการว่ามีนักการเมืองไทยเกี่ยวข้องกับบ่อนการพนันตามที่ถูกกล่าวอ้าง ขณะที่รัฐบาลยืนยันว่าหากพบการกระทำผิดกฎหมายจริง จะดำเนินการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้น
News1 รายงาน