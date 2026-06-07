xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

ผอ.เขตตุ๋ยลูกน้อง? จิรายุโพสต์เดือด! ถามชัชชาติรู้หรือไม่

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผอ.เขตตุ๋ยลูกน้อง? จิรายุโพสต์เดือด! ถามชัชชาติรู้หรือไม่

กลายเป็นประเด็นร้อนบนสื่อสังคมออนไลน์ หลัง "จิรายุ ห่วงทรัพย์" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกน้องภายในสถานที่ทำงาน

โดยคุณจิรายุได้โพสต์ข้อความระบุว่า

"เห้ย..สังคมวิปริตขนาดนี้แล้วหรือ..ผอ.เขต เรียกลูกน้องไปตุ๋ย..ในห้องทำ..ไปได้..ชัชชาติรู้มั้ย.!!!"

ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกกล่าวหา

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากบุคคลที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่

ภายหลังการโพสต์ข้อความของคุณจิรายุ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลายฝ่ายรอการชี้แจงจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

News1 รายงาน