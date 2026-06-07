ผอ.เขตตุ๋ยลูกน้อง? จิรายุโพสต์เดือด! ถามชัชชาติรู้หรือไม่
กลายเป็นประเด็นร้อนบนสื่อสังคมออนไลน์ หลัง "จิรายุ ห่วงทรัพย์" ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงกรณีที่มีการกล่าวหาว่าผู้อำนวยการเขตแห่งหนึ่งมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับลูกน้องภายในสถานที่ทำงาน
โดยคุณจิรายุได้โพสต์ข้อความระบุว่า
"เห้ย..สังคมวิปริตขนาดนี้แล้วหรือ..ผอ.เขต เรียกลูกน้องไปตุ๋ย..ในห้องทำ..ไปได้..ชัชชาติรู้มั้ย.!!!"
ภายหลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก มีการแชร์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง พร้อมเรียกร้องให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีที่ถูกกล่าวหา
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจากบุคคลที่ถูกพาดพิงในโพสต์ดังกล่าวว่าข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นจริงหรือไม่
ภายหลังการโพสต์ข้อความของคุณจิรายุ ประเด็นดังกล่าวได้ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ โดยหลายฝ่ายรอการชี้แจงจากนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน