หมออินเทิร์นลาออกระนาว! “สนธิ” ชี้ระบบสาธารณสุขกำลังล่มสลายเชิงโครงสร้าง ซัดแก้ปัญหาไม่ตรงจุด
วงการสาธารณสุขไทยกำลังเผชิญสัญญาณอันน่ากังวล หลังเกิดปรากฏการณ์แพทย์เพิ่มพูนทักษะ หรือ “หมออินเทิร์น” ยื่นใบลาออกจากโรงพยาบาลรัฐจำนวนมากในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ จนถูกขนานนามว่าเป็น “เทศกาลลาออก” ของหมอรุ่นใหม่
ล่าสุด นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้แสดงความคิดเห็นผ่านบทความวิเคราะห์ โดยอ้างอิงข้อเขียนของคุณปฐม อินทโรดม อดีตกรรมการผู้จัดการบริษัทผู้จัดงาน Commart พร้อมตั้งคำถามถึงแนวทางแก้ปัญหาของกระทรวงสาธารณสุขว่าอาจยังไม่ตรงกับต้นตอที่แท้จริง
นายสนธิระบุว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มาจากจำนวนแพทย์ที่ผลิตได้น้อยเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจากปัญหาเชิงโครงสร้างสะสมมาอย่างยาวนาน ทั้งภาระงานที่หนักเกินกำลัง ชั่วโมงทำงานที่ยาวนาน ระบบค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบ รวมถึงปัญหาการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ล่าช้า
นอกจากนี้ ยังมองว่าบุคลากรทางการแพทย์จำนวนไม่น้อยกำลังเผชิญแรงกดดันจากสังคม โดยเฉพาะการร้องเรียน การวิพากษ์วิจารณ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนความคาดหวังด้านบริการที่สูงขึ้นของประชาชน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำลังใจในการปฏิบัติงาน
บทความดังกล่าวยังหยิบยกข้อมูลเกี่ยวกับการกระจายตัวของแพทย์ในประเทศไทย โดยชี้ว่าแพทย์จำนวนมากยังคงกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ ขณะที่โรงพยาบาลในต่างจังหวัดยังเผชิญปัญหาขาดแคลนบุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นายสนธิยังตั้งข้อสังเกตว่า แนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการเพิ่มจำนวนการผลิตแพทย์ หรือการเปิดคณะแพทยศาสตร์เพิ่มเติม อาจไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน หากปัญหาเชิงโครงสร้างเดิมยังไม่ได้รับการแก้ไข
พร้อมระบุว่า แพทย์รุ่นใหม่จำนวนมากเลือกเส้นทางออกจากระบบราชการ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปทำงานในโรงพยาบาลเอกชน คลินิกเฉพาะทาง การศึกษาต่อในสาขาเฉพาะทาง หรือแม้แต่การย้ายไปประกอบวิชาชีพในต่างประเทศ ซึ่งให้ผลตอบแทนและคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
ทั้งนี้ ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องที่มีการถกเถียงอย่างกว้างขวางในสังคม โดยหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์เป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องอาศัยการแก้ไขทั้งในด้านงบประมาณ สวัสดิการ ภาระงาน และการบริหารจัดการระบบสาธารณสุขในภาพรวม เพื่อรักษาคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนในระยะยาว
News1 รายงาน