เนวิน-อนุทิน มีช็อก!? “ปู่ชัย” ยอมรับเขากระโดงเป็นของการรถไฟ?
ประเด็นข้อพิพาทที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ กลับมาถูกจับตามองอีกครั้ง หลังมีการเผยแพร่เอกสารบันทึกการประชุมร่วมในอดีต ซึ่งถูกนำมาอ้างอิงว่าอาจเป็นหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถานะการครอบครองที่ดินบริเวณเขากระโดง อันเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กับผู้ครอบครองเอกชนหลายราย
เอกสารดังกล่าวเป็นบันทึกการประชุมร่วมเกี่ยวกับข้อพิพาทที่ดินรถไฟเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2513 โดยมีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเข้าร่วมประชุม รวมถึงนายชัย ชิดชอบ ซึ่งเป็นบิดาของนายเนวิน ชิดชอบ
สาระสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ คือข้อความในบันทึกที่ระบุถึงการยอมความในคดีความเกี่ยวกับที่ดินพิพาท และมีข้อความที่ถูกตีความว่าเป็นการยอมรับว่าที่ดินตามข้อพิพาทเป็นกรรมสิทธิ์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
นอกจากนี้ ในเอกสารยังมีข้อความระบุว่า ภายหลังจากดำเนินการตามข้อตกลงต่าง ๆ แล้ว นายชัย ชิดชอบ จะขออาศัยอยู่ในพื้นที่พิพาทจากการรถไฟแห่งประเทศไทย และการรถไฟตกลงยินยอมให้ใช้อาศัย โดยจะมีการจัดทำสัญญาอาศัยต่อไป
ผู้ที่หยิบยกประเด็นดังกล่าวขึ้นมาเห็นว่า เอกสารนี้อาจเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานะของที่ดินในขณะนั้น ขณะที่อีกฝ่ายมองว่า การพิจารณาสถานะที่ดินจะต้องอาศัยข้อเท็จจริง เอกสารสิทธิ และคำพิพากษาในแต่ละแปลงที่ดินประกอบกันอย่างรอบด้าน
สำหรับกรณีที่ดินเขากระโดงนั้น ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาในบางคดีที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ดังกล่าว ขณะที่กระบวนการทางกฎหมายในหลายส่วนยังคงดำเนินต่อไป
อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงและสถานะทางกฎหมายของที่ดินแต่ละแปลงยังคงต้องรอการพิจารณาตามกระบวนการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคำวินิจฉัยของศาลในแต่ละคดีต่อไป
News1 รายงาน