ไทกร ซัดแรง! จี้ปลด รมว.พลังงาน ถ่วงแก้ปัญหาราคาพลังงาน
ประเด็นราคาพลังงานกลับมาเป็นที่จับตาอีกครั้ง หลังนายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ออกมาแสดงความเห็นอย่างดุเดือดต่อการทำงานของกระทรวงพลังงาน พร้อมตั้งคำถามถึงความจริงใจในการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน ก๊าซ และค่าไฟฟ้าที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
นายไทกรระบุว่า หนึ่งในประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการแก้ไข คือเรื่อง "ค่าพร้อมจ่าย" ของโรงไฟฟ้าบางแห่ง ซึ่งแม้ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ แต่ยังมีภาระค่าใช้จ่ายจำนวนมากในแต่ละปี โดยอ้างว่าต้นทุนดังกล่าวถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟฟ้าที่ประชาชนต้องรับภาระ
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตต่อการทำงานของคณะกรรมการและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปโครงสร้างราคาพลังงาน โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ยังไม่ปรากฏความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมวิจารณ์ว่าการตั้งคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอาจส่งผลให้กระบวนการตัดสินใจล่าช้าออกไป
นายไทกรยังกล่าวถึงกรณีที่นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ และนางรสนา โตสิตระกูล ประกาศยุติการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานชุดหนึ่งเป็นการชั่วคราว โดยมองว่าเป็นสัญญาณสะท้อนความไม่พอใจต่อแนวทางการดำเนินงานที่ยังไม่สามารถผลักดันผลลัพธ์ที่ชัดเจนได้
ในประเด็นราคาน้ำมัน นายไทกรอ้างถึงข้อมูลจากคณะทำงานบางส่วนที่เห็นว่า หากมีการปรับโครงสร้างราคาพลังงานตามข้อเสนอ อาจทำให้ราคาน้ำมันบางประเภทปรับลดลงได้อย่างมีนัยสำคัญ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว
พร้อมกันนี้ ยังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของหน่วยงานภายใต้กระทรวงพลังงานว่ามีการส่งข้อมูลล่าช้า และเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
ช่วงท้าย นายไทกรเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนบทบาทของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หากยังไม่สามารถผลักดันมาตรการลดภาระด้านพลังงานให้ประชาชนได้ตามที่เคยประกาศไว้ พร้อมย้ำว่าประชาชนกำลังจับตาผลการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ความเห็นและข้อวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวเป็นมุมมองของนายไทกร พลสุวรรณ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดต่อประเด็นต่าง ๆ ที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในการแสดงความเห็นครั้งนี้
News1 รายงาน