จากชีวิตติดหรู สู่ความพอดี! อินฟลูเอนเซอร์สาวแชร์บทเรียนชีวิต หลังผ่านวันที่เคยมีและวันที่เคยล้ม
กลายเป็นอีกหนึ่งคลิปที่ได้รับความสนใจบนโลกออนไลน์ เมื่อ “Madmee” อินฟลูเอนเซอร์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ ได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยสะท้อนมุมมองเรื่องการใช้ชีวิต การใช้เงิน และคุณค่าของความพอดี หลังผ่านทั้งช่วงเวลาที่มีความพร้อมทางการเงิน และช่วงเวลาที่ต้องเผชิญปัญหาหนี้สิน
Madmee เล่าย้อนถึงช่วงหนึ่งของชีวิตที่เคยใช้ชีวิตในย่านสุขุมวิท เช่าคอนโดราคาหลายหมื่นบาทต่อเดือน ใช้บริการสั่งอาหารเป็นประจำ และมองว่าการใช้จ่ายวันละหลายพันบาทเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวัน
อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าในวันที่สถานะทางการเงินเปลี่ยนไป มุมมองต่อเรื่องเงินก็เปลี่ยนตามไปด้วย จากที่เคยมองว่ากาแฟแก้วละหลักร้อยเป็นเรื่องธรรมดา กลับค้นพบว่ากาแฟราคาไม่กี่สิบบาทก็สามารถมอบความสุขและเติมพลังให้กับชีวิตได้ไม่ต่างกัน
เธอยังเปรียบเทียบว่า อาหารมื้อหนึ่งราคา 40-60 บาท สามารถทำให้อิ่มและมีความสุขได้ไม่แพ้อาหารราคาแพง พร้อมยอมรับว่าช่วงเวลาที่เคยมีเงินมาก อาจทำให้มองข้ามคุณค่าของสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตไปโดยไม่รู้ตัว
Madmee ระบุว่า สิ่งสำคัญไม่ใช่การมีชีวิตหรูหราหรือการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย แต่คือการมีชีวิตที่พอเหมาะ พอดีกับกำลังของตนเอง และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในทุกสถานการณ์
ช่วงท้ายของคลิป เธอได้ฝากข้อคิดถึงผู้ติดตามว่า เมื่อประสบความสำเร็จในชีวิตก็ไม่ควรหลงระเริง ขณะเดียวกัน หากกำลังเผชิญปัญหาทางการเงินหรือช่วงเวลาที่ยากลำบาก ก็ไม่ควรหมดหวัง เพราะชีวิตย่อมมีทั้งช่วงขึ้นและช่วงลงเป็นเรื่องธรรมดา
ข้อคิดดังกล่าวได้รับเสียงชื่นชมจากผู้ใช้งานโซเชียลจำนวนมาก หลายคนมองว่าเป็นบทเรียนชีวิตที่เรียบง่าย แต่สะท้อนความจริงที่หลายคนกำลังเผชิญอยู่ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
ขอขอบคุณข้อความดี ๆ จาก Facebook : Madmee
News1 รายงาน