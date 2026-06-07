หรั่ง พระนคร แฉอดีตในแดน! “เสือ ดุสิต” เคยโดนเสยหน้าหงาย
กลายเป็นอีกเรื่องราวที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์ หลัง “หรั่ง พระนคร” ออกมาโพสต์เล่าย้อนความทรงจำสมัยใช้ชีวิตอยู่ภายในเรือนจำ โดยกล่าวถึง “เสือ ดุสิต” ซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันในช่วงเวลานั้น พร้อมเปิดเผยเหตุการณ์ที่เจ้าตัวอ้างว่าเคยเกิดขึ้นภายในแดนผู้ต้องขัง
หรั่ง พระนคร เล่าว่า ตนรู้จักกับเสือ ดุสิต ตั้งแต่สมัยที่อีกฝ่ายถูกย้ายมาจากเรือนจำลาดยาว โดยในช่วงแรกได้รับการฝากฝังจาก “บอล พระนคร” ซึ่งเป็นเพื่อนสนิท ให้ช่วยดูแลเสือภายในแดน
ตามคำบอกเล่า หรั่งระบุว่า วันหนึ่งเสือ ดุสิต มีปัญหาขัดแย้งกับผู้ต้องขังกลุ่มหนึ่งจากชลบุรี ซึ่งมีสาเหตุมาจากเรื่องการพนัน ก่อนที่เหตุการณ์จะบานปลายกลายเป็นการทะเลาะวิวาท
หรั่งเล่าว่า ระหว่างที่ตนกำลังพยายามเข้าไปพูดคุยเพื่อเคลียร์ปัญหา เสือ ดุสิต กลับไปนั่งอยู่ในบริเวณดังกล่าว ก่อนจะถูกคู่กรณีเตะเสยเข้าที่ใบหน้าอย่างแรงจนหน้าหงาย ตามเรื่องราวที่เจ้าตัวนำมาเปิดเผยผ่านโพสต์
เจ้าตัวยังระบุอีกว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เรือนจำได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์และย้ายตัวเสือ ดุสิต ออกจากพื้นที่ ทำให้เหตุการณ์ยุติลงและไม่ลุกลามบานปลายมากกว่านั้น
นอกจากนี้ หรั่ง พระนคร ยังกล่าวถึงมิตรภาพระหว่างตนกับเสือ ดุสิต แม้ในอดีตจะเคยมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและช่วงที่เกิดความขัดแย้งกันเองภายในเรือนจำ พร้อมฝากข้อคิดว่า ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อผลของการกระทำของตนเอง และใช้บทเรียนในชีวิตเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่
ทั้งนี้ เรื่องราวดังกล่าวเป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าและการโพสต์ของหรั่ง พระนคร ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ขณะที่เสือ ดุสิต ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือแสดงความเห็นต่อเรื่องราวดังกล่าว
News1 รายงาน