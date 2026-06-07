รวบแล้ว! โจรจี้ชิงทรัพย์น้อง 14 ปี อ้างผิดหวังความรัก!?
สมุทรปราการ – เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหาคดีจี้ชิงทรัพย์น้องอายุ 14 ปี ในพื้นที่ย่านสำโรงได้เป็นที่เรียบร้อย หลังเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดวิตกให้กับประชาชนในพื้นที่และถูกติดตามอย่างใกล้ชิดจากสังคมออนไลน์
จากข้อมูลเบื้องต้น ผู้ต้องหาเป็นชายไทย อายุ 26 ปี โดยภายหลังถูกควบคุมตัว เจ้าตัวให้การอ้างว่าอยู่ในภาวะเครียดและผิดหวังจากความรัก จนตัดสินใจก่อเหตุเพื่อประชดชีวิต อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะดำเนินการสอบสวนอย่างละเอียด พร้อมรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุเพียง 14 ปี และเหตุเกิดในพื้นที่ชุมชนที่มีประชาชนสัญจรอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็ว
ภายหลังการสืบสวนอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่สามารถแกะรอยและติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จ นำมาซึ่งความโล่งใจของประชาชนในพื้นที่ และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ทั้งนี้ ต้องขอชื่นชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจาก สถานีตำรวจภูธรสำโรงเหนือ ที่เร่งติดตามคดีจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงความร่วมมือจากห้างสรรพสินค้าชื่อดังในพื้นที่ย่านสำโรง ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนข้อมูลสำคัญในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ จนนำไปสู่การกำจัดภัยสังคมได้อีก 1 ราย
เครดิตข้อมูล : เพจ "กุ้ง สป.กองเรือ นรก" #กองเรือนรกทีมเฉพาะกิจเพื่อประชาชน
News1 รายงาน