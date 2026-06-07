เหล็กตึก สตง.ถล่ม! "ซินเคอหยวน" กลับมาเปิดโรงงานแล้ว?
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอีกครั้ง หลังนายอรรณวิชช์ สุวรรณภักดี อดีตประธานที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และผู้ร่วมงานใน "ทีมสุดซอย" โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการกลับมาเปิดดำเนินการของบริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด ซึ่งเคยถูกตรวจสอบภายหลังเหตุอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แห่งใหม่ถล่ม
นายอรรณวิชช์ ระบุว่า การตรวจสอบควรเป็นการสุ่มตรวจในกระบวนการผลิตจริง ไม่ใช่เพียงการนัดหมายเพื่อตรวจสอบหรือทดสอบเครื่องจักร พร้อมตั้งคำถามว่าโรงงานดังกล่าวมี "เตาปรุงน้ำเหล็ก" หรือ Ladle Furnace แล้วหรือยัง ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญในการควบคุมคุณภาพเหล็กให้มีความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการผลิตเหล็กเส้นประเภท IF
นอกจากนี้ นายอรรณวิชช์ยังอ้างถึงข้อมูลในช่วงที่ทำงานร่วมกับ "ทีมสุดซอย" ว่าในช่วงเวลาที่เข้าตรวจสอบ โรงงานดังกล่าวยังไม่มีเตาปรุงน้ำเหล็ก และตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับสต็อกเหล็กเดิมที่เคยมีข้อกังวลด้านระบบควบคุมคุณภาพ
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความเห็นและข้อสังเกตจากผู้โพสต์ ขณะที่สังคมยังคงรอความชัดเจนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับมาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ และความพร้อมของโรงงานภายหลังการกลับมาเปิดดำเนินการ
ทั้งนี้ หลายฝ่ายเห็นตรงกันว่า เหล็กเป็นวัสดุโครงสร้างสำคัญของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง การควบคุมมาตรฐานและความปลอดภัยจึงเป็นเรื่องที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเข้มงวด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
News1 รายงาน