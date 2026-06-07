“สุดารัตน์” ลั่นอย่าหาทำ! ลูกลดหย่อนภาษี พ่อแม่ถูกตัดสิทธิ์บัตรคนจน
กรุงเทพฯ – คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ออกมาแสดงความเห็นผ่านคลิปวิดีโอในเพจส่วนตัว คัดค้านแนวคิดการเข้มงวดตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรณีบุตรนำชื่อบิดามารดาไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้สูงอายุบางรายถูกตัดสิทธิ์รับสวัสดิการจากภาครัฐ
คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่า ผู้สูงอายุจำนวนมากได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพียงเดือนละ 300 บาท พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการใช้ข้อมูลการลดหย่อนภาษีของบุตรมาเป็นเงื่อนไขพิจารณาสิทธิ อาจไม่สะท้อนสภาพความเป็นจริงของครอบครัวที่ยังมีภาระทางเศรษฐกิจและความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากรัฐ
โดยระบุว่า การที่ลูกนำพ่อแม่ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ไม่ได้หมายความว่าครอบครัวนั้นมีฐานะดีหรือสามารถดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมดของผู้สูงอายุได้อย่างเพียงพอ พร้อมมองว่ากลุ่มคนที่อาจได้รับสิทธิซ้ำซ้อนมีจำนวนไม่มากนักเมื่อเทียบกับประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากมาตรการภาครัฐอื่น ๆ
คุณหญิงสุดารัตน์ยังเรียกร้องให้ภาครัฐพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบ โดยเห็นว่าการให้ผู้สูงอายุและครอบครัวต้องเข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เพิ่มเติม อาจสร้างภาระและความยุ่งยากแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาสวัสดิการดังกล่าวในการดำรงชีพ
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยกับการตรวจสอบเพื่อป้องกันการได้รับสิทธิซ้ำซ้อน และผู้ที่มองว่ารัฐควรคำนึงถึงภาระความเป็นอยู่ของผู้มีรายได้น้อยและผู้สูงอายุเป็นสำคัญ
News1 รายงาน