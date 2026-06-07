สนธิ ตั้งคำถามเดือด! จวกสไตล์ตอบสภา "ไชยชนก" ปม TH-AI Passport ชี้ชาวบ้านฟังไม่รู้เรื่อง
กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนทางการเมืองที่ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง หลังการอภิปรายเกี่ยวกับโครงการ TH-AI Passport วงเงินงบประมาณกว่า 1,621 ล้านบาท ซึ่งถูกตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าและกระบวนการดำเนินงานในสภาผู้แทนราษฎร
ล่าสุด นายสนธิ ลิ้มทองกุล ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านรายการของตนเอง โดยวิพากษ์วิจารณ์การชี้แจงของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการดังกล่าว
นายสนธิระบุว่า สิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกประหลาดใจไม่ใช่เพียงประเด็นงบประมาณของโครงการ แต่เป็นรูปแบบการชี้แจงต่อสภาที่มีการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมากสลับกับภาษาไทย จนมองว่าประชาชนทั่วไปอาจติดตามและทำความเข้าใจได้ยาก
โดยนายไชยชนกได้อธิบายถึงความจำเป็นในการผลักดันเทคโนโลยี AI เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การยกระดับทักษะด้าน AI ของประชาชน และการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ผ่านโครงการ TH-AI Passport
อย่างไรก็ตาม นายสนธิได้ตั้งข้อสังเกตถึงคำอธิบายบางส่วน โดยเฉพาะประเด็นที่รัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อหรือเจรจากับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกได้โดยตรง ซึ่งฝ่ายรัฐมนตรีอ้างถึงข้อจำกัดด้านนโยบายของบริษัทและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
นายสนธิมองว่าคำชี้แจงดังกล่าวยังมีข้อที่สังคมควรได้รับคำตอบเพิ่มเติม พร้อมเรียกร้องให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสามารถอธิบายนโยบายและโครงการสำคัญเป็นภาษาไทยที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจได้ง่าย เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของสาธารณชน
นอกจากนี้ นายสนธิยังกล่าวถึงประวัติการศึกษาและเส้นทางชีวิตของนายไชยชนก โดยระบุว่าไม่ได้มีเจตนาดูหมิ่นหรือโจมตีเป็นการส่วนตัว แต่ต้องการสะท้อนว่าผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีควรสามารถสื่อสารเรื่องที่รับผิดชอบให้ประชาชนเข้าใจได้อย่างชัดเจน
ทั้งนี้ ความเห็นดังกล่าวเป็นมุมมองและข้อวิพากษ์วิจารณ์ของนายสนธิ ลิ้มทองกุล ขณะที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องยังไม่มีการชี้แจงเพิ่มเติมต่อประเด็นดังกล่าวภายหลังการแสดงความเห็นดังกล่าวถูกเผยแพร่
News1 รายงาน