ชาวกระบี่ผวา! รถไฟสายใหม่พาดผ่านชุมชนกว่า 38 หมู่บ้าน หวั่นสูญบ้าน-สวนปาล์ม วอนรัฐรับฟังเสียงประชาชน
กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจในพื้นที่ภาคใต้ หลังประชาชนในจังหวัดกระบี่จำนวนมากออกมาแสดงความกังวลต่อโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ ซึ่งมีแนวเส้นทางพาดผ่านหลายชุมชนและพื้นที่ทำกินของประชาชน
รายงานระบุว่า เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่สำรวจแนวเส้นทางในหลายจุด โดยมีการปักหมุดและทำเครื่องหมายในพื้นที่ต่าง ๆ ส่งผลให้ชาวบ้านจำนวนหนึ่งเกิดความสับสนและวิตกกังวล เนื่องจากยังไม่เข้าใจรายละเอียดของโครงการ รวมถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของตนเอง
ชาวบ้านหลายรายระบุว่า บางพื้นที่เป็นบ้านพักอาศัยที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ขณะที่อีกจำนวนไม่น้อยเป็นสวนปาล์มน้ำมันและพื้นที่เกษตรกรรมซึ่งเป็นแหล่งรายได้หลักของครอบครัว จึงเกิดความกังวลว่าหากมีการเวนคืนที่ดิน จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในการดำรงชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ข้อมูลที่ถูกนำเสนอในเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ระบุว่า แนวเส้นทางโครงการดังกล่าวจะพาดผ่าน 4 อำเภอ 15 ตำบล และกว่า 38 ชุมชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่ โดยอาจมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบหลายร้อยหลังคาเรือน รวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก
ขณะเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่ได้เรียกร้องให้หน่วยงานรัฐชี้แจงข้อมูลอย่างละเอียดและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากขึ้น โดยเฉพาะประเด็นการชดเชย การจัดหาที่อยู่อาศัยทดแทน และการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับผลกระทบ
หลายฝ่ายยอมรับว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ แต่คำถามสำคัญคือ ผู้ที่ต้องสูญเสียบ้านเรือนและที่ดินทำกินเพื่อเปิดทางให้กับความเจริญนั้น จะได้รับการดูแลและชดเชยอย่างเป็นธรรมเพียงใด
ประเด็นดังกล่าวจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญที่หน่วยงานรัฐจะต้องตอบให้ชัดเจน ว่าการพัฒนาที่เกิดขึ้น จะสามารถสร้างความเจริญควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิและคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ได้รับผลกระทบได้อย่างไร
News1 รายงาน