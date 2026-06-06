สนธิชี้มีไอโอน้ำเมาแบรนด์ดัง รุมถล่ม “ทราย สก๊อต” ตั้งข้อสังเกตใช้นักกีฬา-อินฟลูเอนเซอร์เคลื่อนไหวตอบโต้
คุณสนธิ ลิ้มทองกุล เจ้าของและผู้ดำเนินรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับ “ทราย สก๊อต” บนโลกออนไลน์ โดยตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีปฏิบัติการไอโอหรือเครือข่ายสื่อสารข้อมูลของกลุ่มธุรกิจบางส่วนเข้ามาเกี่ยวข้องกับกระแสตอบโต้ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา
คุณสนธิกล่าวว่า หลังจากที่ตนเองพูดถึงกรณีของทราย สก๊อต ก็พบว่ามีกระแสตอบโต้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องบนสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า มีบุคคลสาธารณะ นักกีฬา และอินฟลูเอนเซอร์หลายรายออกมาเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกันอย่างน่าสังเกต
ช่วงหนึ่งของรายการ คุณสนธิกล่าวว่า กลุ่มธุรกิจน้ำเมาแบรนด์ดังได้รับผลกระทบจากคำวิจารณ์ของทราย สก๊อต และมองว่ามีการใช้เครือข่ายบนโลกออนไลน์เข้ามาตอบโต้กระแสดังกล่าว แทนการออกมาชี้แจงโดยตรงต่อสาธารณชน
คุณสนธิยังกล่าวถึงกรณีที่ทราย สก๊อต เคยวิพากษ์วิจารณ์ข้อความทางการตลาดของแบรนด์ดังกล่าว โดยระบุว่า หนึ่งในประเด็นที่สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมคือคำพูดที่ว่า “คนไทยหัวใจสิงห์แท้ ก็เป็นเพียงคำโฆษณา” ซึ่งกลายเป็นประเด็นถกเถียงในหมู่ผู้บริโภคและผู้ติดตามข่าวสารบนโลกออนไลน์
นอกจากนี้ คุณสนธิยังเชื่อมโยงไปถึงกรณีข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเนสท์เล่ โดยกล่าวว่า พบการเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์ที่พาดพิงถึงคุณประยุทธ มหากิจศิริ ในทางลบอย่างต่อเนื่อง และมองว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีของทราย สก๊อต
คุณสนธิระบุว่า ทั้งสองกรณีสะท้อนให้เห็นว่าการต่อสู้ทางธุรกิจในปัจจุบันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในตลาดหรือในกระบวนการทางกฎหมายเท่านั้น แต่ยังขยายตัวเข้าสู่พื้นที่สื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งมีอิทธิพลต่อการรับรู้ของประชาชนเป็นอย่างมาก
พร้อมกันนี้ คุณสนธิกล่าวว่า ตนเองมีข้อมูลและคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับทั้งสองประเด็น และจะนำเสนอรายละเอียดในรายการตอนต่อไป เพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลจากหลายมุมมองก่อนตัดสินใจต่อประเด็นที่กำลังเป็นที่ถกเถียงในสังคม
News1 รายงาน