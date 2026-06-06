มวยล้มต้มคนดู? ภาคประชาชนถอนตัววงปฏิรูปพลังงาน ลั่น "เอกนัฏ" ไร้ความจริงใจ
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นการปฏิรูปราคาพลังงาน หลังนายไทกร พลสุวรรณ นักเคลื่อนไหวภาคประชาชน โพสต์ข้อความประกาศยุติการร่วมมือในกระบวนการปฏิรูปราคาพลังงานทั้งระบบ พร้อมระบุเหตุผลว่า นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ขาดความจริงใจในการทำงานร่วมกับภาคประชาชน
ข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยนายไทกรระบุว่า ภาคประชาชนขอยุติการมีส่วนร่วมในกระบวนการปฏิรูปราคาพลังงาน หลังจากเข้าร่วมผลักดันแนวทางการแก้ไขปัญหาพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง แต่เห็นว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาไม่เป็นไปตามความคาดหวัง
นายไทกรยังใช้ข้อความว่า "มวยล้มต้มคนดูที่กระทรวงพลังงาน" พร้อมระบุว่า ภาคประชาชนขอยุติการร่วมมือปฏิรูปราคาพลังงานทั้งระบบ เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายที่มีอำนาจตัดสินใจขาดความจริงใจในการผลักดันการเปลี่ยนแปลงตามที่เคยมีการหารือร่วมกัน
การประกาศถอนตัวครั้งนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนและผู้ติดตามประเด็นพลังงานจำนวนมาก เนื่องจากการปฏิรูปราคาพลังงานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชน ต้นทุนภาคธุรกิจ และระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ขณะเดียวกัน มีผู้เรียกร้องให้กระทรวงพลังงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน เพื่อสร้างความชัดเจนต่อข้อกล่าวหาและข้อกังวลที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในครั้งนี้
ทั้งนี้ จนถึงขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากนายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ ต่อประเด็นที่นายไทกรออกมาแสดงความเห็นดังกล่าว ขณะที่หลายฝ่ายยังคงติดตามว่า ความขัดแย้งระหว่างภาคประชาชนกับฝ่ายนโยบายพลังงานจะมีข้อยุติอย่างไรในอนาคต
News1 รายงาน