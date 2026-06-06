ขแมร์กร่างที่อ่างศิลา! คลิปด่าเจ้าหน้าที่-ลั่นไม่กลัวคุก สังคมจี้ขยายผลสอบทั้งระบบ
กรณีชายชาวขแมร์รายหนึ่งในพื้นที่อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง หลังมีคลิปวิดีโอเผยแพร่เหตุการณ์ระหว่างการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ โดยปรากฏภาพชายคนดังกล่าวแสดงอารมณ์ไม่พอใจ พร้อมมีคำพูดทำนองว่า "แจ้งเลย กูไม่กลัวคุก" จนเกิดกระแสวิจารณ์ในโลกออนไลน์
รายงานระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายอาหารทะเลแห้งแห่งหนึ่งในพื้นที่อ่างศิลา ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับชาวกัมพูชา โดยชายที่ปรากฏในคลิปเป็นสามีของเจ้าของร้าน และมีการโต้เถียงกับเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ต่อมา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ขยายผลตรวจสอบเพิ่มเติม และมีรายงานพบประเด็นเกี่ยวกับการอยู่ในราชอาณาจักรเกินกว่าระยะเวลาที่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้สังคมตั้งคำถามถึงกระบวนการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่
ขณะเดียวกัน ประเด็นดังกล่าวยังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้เรียกร้องให้ตรวจสอบไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการกำกับดูแล ว่ามีการปล่อยปละละเลยต่อหน้าที่หรือไม่
ล่าสุด นายประดิษฐ์ พราหมณ์จินดา ได้เผยแพร่คลิปแสดงความคิดเห็นต่อกรณีดังกล่าว โดยเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน และขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ เพื่อสร้างความชัดเจนให้กับสังคม
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน