คริสเปิดศึก “ระบอบอากง” จี้ชัชชาติรับผิดชอบ ใครกันแน่รัน กทม. ตัวจริง?
6 มิถุนายน 2569 – นายคริส โปตระนันทน์ ประธานพรรคเศรษฐกิจ แถลงข่าวเปิดประเด็นร้อนเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่า “ระบอบอากง” ภายในกรุงเทพมหานคร พร้อมตั้งคำถามตรงไปยังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ว่าแท้จริงแล้วใครคือผู้มีอำนาจในการขับเคลื่อนองค์กร และใครคือผู้รับผิดชอบต่อข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้น
ในการแถลงข่าว นายคริสระบุว่า ตลอดช่วงที่ผ่านมาเขาเคยเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ “ระบอบอากง” มาแล้วหลายครั้ง แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากฝ่ายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่าปัญหาดังกล่าวยังคงมีอยู่ และเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นภายใต้การบริหารงานของกรุงเทพมหานครในยุคปัจจุบัน
นายคริสตั้งคำถามว่า หากผู้ว่าฯ กทม. เป็นผู้แต่งตั้งข้าราชการการเมืองและบุคคลใกล้ชิดให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารงาน ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องตอบคำถามต่อสังคมว่า บุคคลเหล่านั้นมีบทบาทและอิทธิพลต่อการบริหารงานมากเพียงใด
พร้อมกันนี้ นายคริสยังกล่าวอ้างถึงกระบวนการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรบางตำแหน่งภายในกรุงเทพมหานคร โดยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบอย่างจริงจัง และท้าทายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชน
ช่วงหนึ่งของการแถลงข่าว นายคริสกล่าวว่า หากนายชัชชาติยังดำรงบทบาททางการเมืองต่อไป สิ่งสำคัญคือการแสดงจุดยืนที่ชัดเจนต่อสิ่งที่เขาเรียกว่า “ระบอบอากง” พร้อมตั้งคำถามว่า เหตุใดระบบดังกล่าวจึงยังคงถูกกล่าวถึงอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่เคยมีการปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้มาแล้วก่อนหน้านี้
ทั้งนี้ ข้อกล่าวหาที่นายคริสนำเสนอในการแถลงข่าวยังเป็นข้อกล่าวอ้างจากฝ่ายผู้แถลง และยังไม่มีคำวินิจฉัยหรือข้อสรุปจากหน่วยงานที่มีอำนาจตรวจสอบ อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวได้กลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันทางการเมืองที่ถูกจับตาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความโปร่งใสในการบริหารงานของกรุงเทพมหานครและความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารโดยตรง
News1 รายงาน