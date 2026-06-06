หมอ รพช. ที่ลาออกคนล่าสุด เปิดใจสาเหตุ ถูกต่อว่า “ไปกินข้าวมาหรือ” ทั้งที่กำลังช่วยชีวิตคนไข้อยู่
เพจ The Rescue ได้เผยแพร่เรื่องราวของแพทย์โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) รายหนึ่ง ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแพทย์ที่ตัดสินใจลาออกจากราชการคนล่าสุด โดยเปิดเผยเหตุการณ์ที่ยังคงฝังใจ หลังถูกต่อว่าระหว่างออกปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรศพ
แพทย์รายดังกล่าวเล่าว่า ในวันเกิดเหตุซึ่งเป็นวันหยุด เขาเป็นแพทย์เพียงคนเดียวที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในโรงพยาบาล ขณะได้รับแจ้งให้ออกชันสูตรศพนั้น ตนกำลังดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินในห้อง ER ต้องใส่ท่อช่วยหายใจและเร่งประสานการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรักษาชีวิต
หลังเคลียร์เคสฉุกเฉินเสร็จ จึงรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุทันที แต่เมื่อไปถึงกลับถูกญาติและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์บางส่วนตำหนิถึงความล่าช้า พร้อมพูดว่า
“ไปแวะกินข้าวมาหรอ”
เจ้าตัวระบุว่า ความจริงแล้วไม่ได้ไปพักหรือแวะที่ใด แต่กำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วยอีกเคสอยู่ภายในโรงพยาบาล ก่อนจะรีบเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ชันสูตรศพตามที่ได้รับแจ้ง
เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ โดยมีผู้คนจำนวนมากเข้าไปให้กำลังใจแพทย์รายนี้ พร้อมสะท้อนถึงปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชน ซึ่งหลายแห่งยังต้องเผชิญสถานการณ์ที่แพทย์เพียงคนเดียวต้องรับผิดชอบงานหลายด้านพร้อมกัน
ขณะที่หลายความเห็นมองว่า เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความกดดันที่บุคลากรทางการแพทย์ต้องเผชิญในแต่ละวัน และอาจเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้แพทย์จำนวนไม่น้อยตัดสินใจลาออกจากระบบราชการในช่วงที่ผ่านมา
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากเพจ The Rescue