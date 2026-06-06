จับตาเกาะกูด! อดีตเสธ.ทร.ชี้เกมเขตแดนไทย-เขมรกำลังเปลี่ยน
พล.ร.อ.พัลลภ ตมิศานนท์ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ในรายการ "ชัดเจน" ทางสถานีข่าว News1 โดยแสดงความกังวลต่อสถานการณ์เขตแดนทางทะเลไทย-กัมพูชา พร้อมชี้ว่าหลายประเด็นกำลังส่งผลต่อการกำหนดแนวเขตอธิปไตยในอนาคต
พล.ร.อ.พัลลภ ระบุว่า พื้นที่ที่ต้องจับตาเป็นพิเศษคือบริเวณทะเลอาณาเขตและน่านน้ำภายใน ซึ่งมีสถานะเป็นอธิปไตยของประเทศเช่นเดียวกับแผ่นดิน โดยมองว่าการลากเส้นอ้างสิทธิ์ทางทะเลของกัมพูชาในบางส่วน อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ทางทะเลของไทยได้ หากมีการนำเข้าสู่กระบวนการเจรจาในอนาคต
อดีตเสนาธิการทหารเรือยังกล่าวถึงกรณีเขื่อนดักตะกอนหรือเขื่อนกันคลื่นบริเวณชายฝั่งกัมพูชา ซึ่งไทยได้ทักท้วงมาเป็นเวลานาน โดยตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอาจมีผลต่อการอ้างอิงแนวชายฝั่งและเส้นเขตแดนทางทะเลในอนาคต นอกเหนือจากผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการกัดเซาะชายฝั่งที่เกิดขึ้นแล้ว
นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงประเด็นจุดเริ่มต้นของเส้นเขตแดนทางทะเลบริเวณหลักเขต 73 และหลักเขต 13 ซึ่งมีข้อมูลพิกัดและเอกสารอ้างอิงจากแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกัน จนอาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในการพิจารณาเขตแดนทางทะเลระหว่างสองประเทศ
พล.ร.อ.พัลลภ เห็นว่า แม้ความแตกต่างของแนวเส้นจะดูเป็นระยะเพียงเล็กน้อย แต่เมื่อขยายออกไปในทะเลเป็นระยะทางหลายร้อยกิโลเมตร อาจส่งผลต่อพื้นที่ทางทะเลจำนวนมหาศาล จึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเตรียมข้อมูล หลักฐาน และเหตุผลทางกฎหมายระหว่างประเทศไว้อย่างรอบคอบ
ทั้งนี้ อดีตเสนาธิการทหารเรือย้ำว่า ประเด็นดังกล่าวไม่ใช่เพียงเรื่องของเส้นบนแผนที่ แต่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ทรัพยากรทางทะเล และผลประโยชน์ของชาติในระยะยาว ซึ่งจำเป็นต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน