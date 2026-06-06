พัทยากำลังเป็นอะไร? จีนเทาก่อเหตุซ้ำ คดีใหญ่โผล่ต่อเนื่อง
ชลบุรี – กระแสความกังวลเกี่ยวกับปัญหา “จีนเทา” ในพื้นที่พัทยาและบางละมุงกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง หลังเกิดเหตุอาชญากรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มชาวจีนหลายคดีอย่างต่อเนื่อง จนประชาชนในพื้นที่เริ่มตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพในการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย
ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงอีกครั้ง ภายหลังเกิดดราม่าการใช้เงินหยวนในร้านค้าอาหารจีนย่านห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ทำให้สังคมหันกลับมาจับตาปัญหาธุรกิจนอมินี กลุ่มทุนสีเทา และเครือข่ายต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายมองว่าปัญหาไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในกรุงเทพฯ เท่านั้น แต่เมืองท่องเที่ยวสำคัญอย่างพัทยาก็กำลังเผชิญกับสถานการณ์ที่น่ากังวลไม่แพ้กัน โดยในช่วงที่ผ่านมา มีคดีอุกฉกรรจ์ที่เกี่ยวข้องกับชาวจีนเกิดขึ้นหลายเหตุการณ์ ตั้งแต่การรุมทำร้ายร่างกาย การข่มขู่ การอุ้มทำร้าย ไปจนถึงคดีที่มีการใช้อาวุธปืนต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ขณะเข้าปฏิบัติการตรวจค้น
แหล่งข่าวในพื้นที่ตั้งข้อสังเกตว่า การที่กลุ่มทุนสีเทาสามารถขยายอิทธิพลและดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง อาจมีผู้คอยอำนวยความสะดวกหรือช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ซึ่งเป็นประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเร่งตรวจสอบอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน ประชาชนจำนวนไม่น้อยแสดงความกังวลว่า หากปล่อยให้ปัญหาดังกล่าวยืดเยื้อต่อไป อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
ทั้งนี้ หลายฝ่ายเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติ ธุรกิจนอมินี และกลุ่มทุนสีเทาอย่างจริงจัง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงป้องกันไม่ให้เมืองท่องเที่ยวสำคัญของประเทศกลายเป็นพื้นที่อิทธิพลของกลุ่มอาชญากรรมต่างชาติ
News1 รายงาน