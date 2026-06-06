เอกราชเปิดใจ ไม่เคยเสียใจที่เดินเข้าบ้านพระอาทิตย์
กลายเป็นอีกหนึ่งโพสต์ที่ได้รับความสนใจในโลกออนไลน์ เมื่อ "เอกราช นามโภคิน" ได้ออกมาเปิดใจผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจก้าวเข้าสู่บ้านพระอาทิตย์ และร่วมทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงในหลายคดีที่สังคมให้ความสนใจ
เอกราชระบุว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา มีผู้คนจำนวนไม่น้อยส่งข้อความเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า การที่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องเดินเข้าไปขอความช่วยเหลือจากบ้านพระอาทิตย์นั้น เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด แต่สำหรับตัวเขาเอง กลับมองต่างออกไป
เจ้าตัวย้อนเล่าว่า เมื่อประมาณ 1 ปีก่อน ได้รับการชักชวนจาก นพ.ธวัชชัย ให้เข้าไปพบทีมงานบ้านพระอาทิตย์ พร้อมนำพยานหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับคดีแตงโมไปเปิดเผย เพื่อให้ได้รับรู้ข้อเท็จจริงตลอดระยะเวลาการต่อสู้กว่า 3 ปีที่ผ่านมา รวมถึงผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับตนเอง
เอกราชยังเปิดเผยถึงคำพูดหนึ่งของ อ.ปานเทพ ที่ยังคงจดจำได้จนถึงวันนี้ โดยระบุว่าเป็นประโยคที่สร้างกำลังใจอย่างมากในการเดินหน้าต่อสู้เพื่อค้นหาความจริง
เจ้าตัวยืนยันว่า ไม่เคยรู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเดินเข้าบ้านพระอาทิตย์ และเมื่อได้รับการร้องขอให้ช่วยตรวจสอบข้อมูลในกรณีของ "ทราย" ก็ไม่ลังเลที่จะเข้าร่วม เพราะเชื่อมั่นว่าทีมงานบ้านพระอาทิตย์จะไม่ปล่อยให้ผู้ที่กำลังเผชิญปัญหาต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว
ทั้งนี้ เอกราชทิ้งท้ายว่า สำหรับตนเอง เรื่องดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของการยืนอยู่ข้างข้อเท็จจริง และไม่ทอดทิ้งผู้ที่กำลังเผชิญปัญหา พร้อมขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับฟังมุมมองของตน
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจากโพสต์ของ เอกราช นามโภคิน