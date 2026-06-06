รวบยกแก๊ง! ชาวจีน 4 ราย ซุกไอโฟน 81 เครื่อง ตำรวจเร่งขยายผลเครือข่ายสแกมเมอร์
กาญจนบุรี – เจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดกาญจนบุรีสกัดจับชาวจีน 4 ราย พร้อมชายชาวมอญ 1 ราย หลังพบพฤติกรรมน่าสงสัยระหว่างเปลี่ยนรถกลางพื้นที่ ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนตรวจค้นพบโทรศัพท์มือถือไอโฟนจำนวน 81 เครื่อง ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าสัมภาระ
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปฏิบัติภารกิจตั้งจุดตรวจในพื้นที่ สังเกตเห็นชายลักษณะคล้ายชาวต่างชาติลงจากรถแท็กซี่แล้วรีบเปลี่ยนไปขึ้นรถกระบะอีกคันด้วยท่าทีมีพิรุธ จึงเข้าตรวจสอบ แต่รถแท็กซี่ได้ขับหลบหนีไป ขณะที่รถกระบะถูกสกัดไว้ได้พร้อมผู้โดยสารชาวจีน 4 คน
จากการตรวจสอบ พบชาวจีน 3 รายไม่สามารถแสดงเอกสารประจำตัวได้ ส่วนอีก 1 รายมีหนังสือเดินทางแต่ไม่มีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังพบโทรศัพท์มือถือไอโฟนจำนวนมากรวม 81 เครื่อง จึงควบคุมตัวทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติม
เบื้องต้น ผู้ต้องหาชาวจีนให้การผ่านล่ามว่า เดินทางออกจากประเทศกัมพูชา และกำลังมุ่งหน้าไปยังพื้นที่ชายแดนฝั่งเมียนมา หลังได้รับการชักชวนให้ไปทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์ โดยมีการเปลี่ยนรถรับส่งหลายทอดก่อนถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้เสียก่อน
ขณะที่คนขับรถชาวมอญให้การว่า ได้รับการว่าจ้างให้ไปรับกลุ่มชาวจีนเพื่อไปส่งต่อยังจุดนัดหมาย โดยได้รับค่าจ้างจำนวน 2,000 บาท
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมด และอยู่ระหว่างตรวจสอบที่มาของโทรศัพท์มือถือทั้ง 81 เครื่อง รวมถึงขยายผลไปยังเครือข่ายผู้เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการลักลอบเคลื่อนย้ายบุคคลตามแนวชายแดน
News1 รายงาน