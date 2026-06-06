เขมร-พม่าลั่นไม่แฟร์! จับแต่พวกตน ไม่จับจีนเปิดร้านแข่งคนไทย
เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังเพจ PATTAYA NEWS POST เผยแพร่ข้อความสะท้อนมุมมองของแรงงานและชาวต่างชาติบางส่วน โดยตั้งคำถามถึงมาตรฐานการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานภาครัฐ
ข้อความดังกล่าวระบุว่า ชาวกัมพูชาและชาวเมียนมาบางส่วนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากเมื่อออกมาค้าขายหรือประกอบอาชีพ มักถูกตรวจสอบและจับกุมอย่างเข้มงวด ขณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าธุรกิจของชาวต่างชาติบางกลุ่ม โดยเฉพาะชาวจีน ยังคงสามารถเปิดกิจการและแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยได้โดยไม่เห็นการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะเดียวกัน
หลังข้อความดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์จำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ทั้งในมุมที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยบางส่วนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งชี้แจงข้อเท็จจริง และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกับทุกกลุ่ม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคม
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นความคิดเห็นที่ถูกเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และยังไม่มีข้อมูลยืนยันข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายและติดตามข้อเท็จจริงอย่างรอบด้าน
เครดิตข้อมูล : เพจ PATTAYA NEWS POST
News1 รายงาน