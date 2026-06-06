ร้านจีนห้วยขวางรับแต่เงินหยวน สะเทือนทั้งย่าน ตม.รวบ 6 ต่างชาติ
จากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ หลังมีการเผยแพร่ข้อมูลว่าร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งในย่านห้วยขวาง รับชำระเงินเฉพาะสกุลเงินหยวนและไม่ถวายสัตย์ฯเงินบาทไทย จนกลายเป็นประเด็นร้อนที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวาง ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
การตรวจสอบนำโดยเจ้าหน้าที่กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ร่วมกับกรมการจัดหางาน และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยร้านที่ถูกกล่าวถึงคือ "ซินซิน หลานโจว นู้ดเดิ้ล" บนถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง
เจ้าหน้าที่ได้ขยายผลเข้าตรวจสอบร้านอาหารในบริเวณใกล้เคียงรวม 5 ร้าน ก่อนพบชาวต่างชาติทำผิดกฎหมายรวม 6 ราย ในความผิดฐานหลบหนีเข้าเมืองและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต
สำหรับร้านซินซิน หลานโจว นู้ดเดิ้ล เบื้องต้นพบผู้กระทำผิดฐานหลบหนีเข้าเมือง 1 ราย และพบการทำงานโดยผิดกฎหมายอีก 1 ราย ขณะที่ประเด็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนบริษัทและการดำเนินธุรกิจ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยืนยันว่าจะเดินหน้าตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสหากพบการกระทำผิดของคนต่างด้าว
News1 รายงาน