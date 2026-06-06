ศรีสุวรรณไม่ทน! ยื่น ป.ป.ช. สอบไชยชนก ปมโครงการ AI 1.6 พันล้าน ส่อล็อกสเปก
นนทบุรี – นายศรีสุวรรณ จรรยา ผู้นำองค์กรรักชาติ รักแผ่นดิน เข้ายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินโครงการ TH-AI Passport วงเงิน 1,650 ล้านบาท ที่อยู่ภายใต้การผลักดันของนายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
นายศรีสุวรรณตั้งข้อสังเกตว่า กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการดังกล่าวอาจมีความผิดปกติหลายประการ ทั้งช่วงเวลาการเปิดประมูลที่ตรงกับวันหยุดยาว ระยะเวลาในการยื่นข้อเสนอที่ค่อนข้างจำกัด รวมถึงรายละเอียดในเงื่อนไขการประกวดราคา (TOR) ที่อาจเข้าข่ายเป็นการกำหนดคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงจนเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนบางราย
จากข้อสังเกตดังกล่าว จึงได้ยื่นคำร้องให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หรือเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการฮั้วประมูลหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาทั้งหมดในขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และยังไม่มีข้อสรุปหรือคำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการ
News1 รายงาน