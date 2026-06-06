รสนาเดือด! เอกนัฏ อย่ารำวงซื้อเวลา
กรุงเทพฯ – นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภา และนักเคลื่อนไหวด้านพลังงาน ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เรียกร้องให้นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาน้ำมันอย่างเป็นรูปธรรม โดยเห็นว่าไม่ควรเสียเวลาตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาเพิ่มเติม ในขณะที่ประชาชนยังคงได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูง
รสนาระบุว่า ข้อเสนอของภาคประชาชนไม่ใช่แนวคิดใหม่ แต่เป็นการนำโครงสร้างราคาน้ำมันที่อ้างอิงมาตรฐานสากลกลับมาใช้ พร้อมทบทวนต้นทุนบางส่วนที่ถูกตั้งคำถามว่าอาจไม่สอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง เพื่อให้ราคาน้ำมันสะท้อนต้นทุนอย่างเหมาะสมมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังเสนอให้กำหนดเพดานค่าการกลั่นและควบคุมค่าการตลาด เพื่อป้องกันการผลักภาระต้นทุนไปยังผู้บริโภค โดยเชื่อว่าหากมีการดำเนินการตามข้อเสนอ จะสามารถช่วยลดราคาน้ำมันและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้
รสนาย้ำว่า ประเด็นดังกล่าวได้ผ่านการหารือร่วมกันระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแล้วหลายครั้ง จึงเห็นว่าควรเร่งนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) หรือคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) โดยเร็ว มากกว่าการตั้งคณะศึกษาชุดใหม่ซึ่งอาจทำให้การแก้ปัญหาล่าช้าออกไป
อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอทั้งหมดเป็นความเห็นจากภาคประชาชนต่อการบริหารจัดการด้านพลังงานของภาครัฐ ซึ่งยังต้องรอการพิจารณาและคำชี้แจงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
News1 รายงาน
เครดิตข้อมูล : รสนา โตสิตระกูล