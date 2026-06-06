แฉยับ! ยะลาเดือด เหยื่อรวมตัวเอาผิดอินฟลูดัง เสียหายทะลุ 7 ล้าน
ยะลา – กลุ่มผู้เสียหายจากหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ เดินหน้ารวมตัวร้องเรียนและดำเนินคดีกับอินฟลูเอนเซอร์หญิงรายหนึ่ง หลังอ้างว่าได้รับความเสียหายจากการสั่งผลิตสินค้าประเภทผ้าคลุมฮิญาบ พรมละหมาด และบรรจุภัณฑ์ โดยมีผู้เสียหายทยอยแสดงตัวแล้วมากกว่า 30 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 7 ล้านบาท ขณะที่ทีมกฎหมายเตรียมยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชนภายในสัปดาห์หน้า
ความเคลื่อนไหวล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2569 ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองยะลา โดย น.ส.สุดารัตน์ อัซซาฮาบี ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาคดีหมิ่นประมาท หลังถูกฟ้องร้องจากคู่กรณี ท่ามกลางผู้เสียหายจำนวนมากที่เดินทางมาให้กำลังใจและติดตามความคืบหน้าของคดี
น.ส.สุดารัตน์ เปิดเผยว่า การออกมาเคลื่อนไหวของตนมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือและเป็นกระบอกเสียงให้ผู้เสียหายที่ได้รับผลกระทบ ไม่ได้มีเจตนาประจานบุคคลใด แต่ต้องการให้ผู้ที่ถูกกล่าวหาออกมารับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากจนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเยียวยาหรือชดใช้ความเสียหายแก่ผู้เสียหายหลายราย
จากข้อมูลที่ผู้เสียหายรวบรวม พบว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์รับงานผลิตสินค้าโดยเรียกเก็บเงินมัดจำล่วงหน้า 50% พร้อมอ้างว่ามีโรงงานผลิตครบวงจรและมีเครือข่ายบุคคลมีชื่อเสียงร่วมสร้างความน่าเชื่อถือ แต่หลังได้รับเงินแล้ว หลายกรณีกลับไม่ได้รับสินค้าตามกำหนด บางรายรอนานข้ามปี ขณะที่บางรายได้รับสินค้าผิดสเปกหรือถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมภายหลัง
ผู้เสียหายหลายรายยังอ้างว่า เมื่อมีการติดตามทวงถามสินค้า กลับถูกบ่ายเบี่ยงหรือถูกข่มขู่ด้วยการขู่ฟ้องร้องทางกฎหมาย รวมถึงมีการนำประเด็นข้อพิพาทไปพูดถึงผ่านการไลฟ์สดบนโซเชียลมีเดีย จนเกิดแรงกดดันต่อผู้เสียหายบางส่วน
ด้านทีมกฎหมายระบุว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม เพื่อเตรียมยื่นฟ้องในข้อหาฉ้อโกงประชาชน โดยย้ำว่าผู้ถูกกล่าวหายังคงมีสิทธิ์ชี้แจงข้อเท็จจริงและต่อสู้คดีตามกระบวนการยุติธรรม
News1 รายงาน