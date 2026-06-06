อึ้ง! รับสมัครงานค่าตอบแทน 20 ล้านต่อปี กว่า 5,000 ตำแหน่ง
กำลังกลายเป็นข้อมูลที่ได้รับความสนใจในโลกเทคโนโลยี หลังเพจ The.energyofficial ได้เผยแพร่เนื้อหาผ่านการไลฟ์สดเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากในอุตสาหกรรม AI โดย News1 ได้ถอดความและเรียบเรียงข้อมูลสำคัญมานำเสนอแก่ผู้อ่าน
เนื้อหาระบุว่า บริษัท AI ชั้นนำระดับโลกหลายแห่งกำลังเร่งรับบุคลากรในตำแหน่ง "Forward Deployed Engineer" หรือ FDE โดยมีค่าตอบแทนสูงถึงกว่า 500,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อปี หรือประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี
ข้อมูลดังกล่าวยังระบุว่า ปัจจุบันมีการเปิดรับสมัครงานในตำแหน่งนี้มากกว่า 5,000 ตำแหน่งทั่วโลก และความต้องการแรงงานในสายงานดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตามการเติบโตของอุตสาหกรรม AI
สำหรับตำแหน่ง FDE มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยี AI เข้ากับการใช้งานจริงภายในองค์กร โดยต้องเข้าใจทั้งด้านเทคโนโลยี กระบวนการทำงาน และปัญหาทางธุรกิจ เพื่อออกแบบระบบที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากมองว่า ความท้าทายในยุค AI ไม่ได้อยู่ที่การสร้าง AI ให้ฉลาดขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่การทำให้ AI สามารถทำงานร่วมกับองค์กรและสร้างผลลัพธ์ได้จริง ซึ่งเป็นหน้าที่สำคัญของบุคลากรในสายงานนี้
ด้วยเหตุนี้ FDE จึงถูกมองว่าเป็นหนึ่งในอาชีพแห่งอนาคตที่องค์กรเทคโนโลยีชั้นนำทั่วโลกกำลังแข่งขันกันดึงตัว และอาจกลายเป็นตำแหน่งสำคัญของตลาดแรงงานยุค AI ในอีกหลายปีข้างหน้า
ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นการนำเสนอและวิเคราะห์จากเนื้อหาที่เผยแพร่ผ่านการไลฟ์สดของเพจ The.energyofficial ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้าน AI ที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องในระดับโลก
เครดิตข้อมูล : The.energyofficial (เรียบเรียงจากเนื้อหาไลฟ์สดและการนำเสนอของเพจ)
News1 รายงาน