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เตือนภัย Roblox! คุณพลอยเผยลูกถูกแฮกบัญชี สูญเงินกว่า 15,000 บาท วอนผู้ปกครองเฝ้าระวัง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เตือนภัย Roblox! คุณพลอยเผยลูกถูกแฮกบัญชี สูญเงินกว่า 15,000 บาท วอนผู้ปกครองเฝ้าระวัง

กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครอง หลังคุณพลอย เจ้าของเพจ Purploy ออกมาไลฟ์สดเล่าประสบการณ์สุดช้ำใจ เมื่อบุตรชายถูกมิจฉาชีพในเกม Roblox จนเกิดความเสียหายทางการเงินกว่า 15,000 บาท

คุณพลอยเล่าว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ย้ำกับลูกอยู่เสมอว่าไม่ควรพูดคุยกับคนแปลกหน้า ทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์ แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น หลังลูกไปพูดคุยกับผู้เล่นรายหนึ่งภายในเกม

ภายหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในบัญชี Roblox โดยมีการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ลูกใช้เป็นประจำ ก่อนจะพบรายการซื้อไอเทมและส่งของขวัญภายในเกมหลายครั้ง จนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 15,000 บาท

คุณพลอยระบุว่า โชคดีที่ธนาคารตรวจพบความผิดปกติและระงับบัตรไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นความเสียหายอาจเพิ่มสูงกว่านี้อีกหลายหมื่นบาท

เจ้าตัวยอมรับว่า iPad ที่ลูกใช้เล่นเกมเป็นเครื่องเดียวกับที่เชื่อม Apple ID และบัตรเครดิตของตน จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองระมัดระวังเรื่องการผูกบัญชีการเงินกับอุปกรณ์ที่เด็กใช้งาน

ระหว่างการไลฟ์ บุตรชายยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมฝากเตือนเพื่อน ๆ ว่า "อย่าคุยกับคนแปลกหน้า" โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาที่คาดไม่ถึง

ทั้งนี้ คุณพลอยยังเรียกร้องให้ผู้ปกครองดูแลการใช้งานเกมออนไลน์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ตั้งค่า Parental Control และสร้างความเข้าใจเรื่องภัยบนโลกไซเบอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับครอบครัวอื่น

News1 รายงาน