เตือนภัย Roblox! คุณพลอยเผยลูกถูกแฮกบัญชี สูญเงินกว่า 15,000 บาท วอนผู้ปกครองเฝ้าระวัง
กลายเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ปกครอง หลังคุณพลอย เจ้าของเพจ Purploy ออกมาไลฟ์สดเล่าประสบการณ์สุดช้ำใจ เมื่อบุตรชายถูกมิจฉาชีพในเกม Roblox จนเกิดความเสียหายทางการเงินกว่า 15,000 บาท
คุณพลอยเล่าว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ย้ำกับลูกอยู่เสมอว่าไม่ควรพูดคุยกับคนแปลกหน้า ทั้งในชีวิตจริงและบนโลกออนไลน์ แต่สุดท้ายกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้น หลังลูกไปพูดคุยกับผู้เล่นรายหนึ่งภายในเกม
ภายหลังตรวจสอบพบความผิดปกติในบัญชี Roblox โดยมีการเข้าใช้งานจากอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อุปกรณ์ที่ลูกใช้เป็นประจำ ก่อนจะพบรายการซื้อไอเทมและส่งของขวัญภายในเกมหลายครั้ง จนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 15,000 บาท
คุณพลอยระบุว่า โชคดีที่ธนาคารตรวจพบความผิดปกติและระงับบัตรไว้ก่อน ไม่เช่นนั้นความเสียหายอาจเพิ่มสูงกว่านี้อีกหลายหมื่นบาท
เจ้าตัวยอมรับว่า iPad ที่ลูกใช้เล่นเกมเป็นเครื่องเดียวกับที่เชื่อม Apple ID และบัตรเครดิตของตน จึงอยากฝากเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้ปกครองระมัดระวังเรื่องการผูกบัญชีการเงินกับอุปกรณ์ที่เด็กใช้งาน
ระหว่างการไลฟ์ บุตรชายยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมฝากเตือนเพื่อน ๆ ว่า "อย่าคุยกับคนแปลกหน้า" โดยเฉพาะในโลกออนไลน์ เพราะอาจนำไปสู่ปัญหาที่คาดไม่ถึง
ทั้งนี้ คุณพลอยยังเรียกร้องให้ผู้ปกครองดูแลการใช้งานเกมออนไลน์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ตั้งค่า Parental Control และสร้างความเข้าใจเรื่องภัยบนโลกไซเบอร์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยกับครอบครัวอื่น
News1 รายงาน