กระแสถล่ม “ทราย สมุทร” สะพัดออนไลน์ อ.ปานเทพขอรอข้อสรุป
กรณีดราม่าที่เกี่ยวข้องกับ “ทราย สมุทร” ซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ ยังคงเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยมีทั้งผู้ที่ออกมาแสดงความคิดเห็น สนับสนุน และวิพากษ์วิจารณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ได้แสดงความเห็นต่อประเด็นดังกล่าว โดยมองว่าสังคมไม่ควรรีบด่วนสรุปหรือชี้ขาดจากกระแสบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียว เนื่องจากยังมีข้อเท็จจริงอีกหลายส่วนที่ต้องได้รับการตรวจสอบอย่างรอบด้าน
อาจารย์ปานเทพระบุว่า ในช่วงเวลานี้ควรเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้แสดงข้อมูลและข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่ เพราะประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงนั้น ยังอาจมีรายละเอียดและพยานหลักฐานที่สาธารณชนยังไม่รับทราบทั้งหมด
ในส่วนของประเด็นทางกฎหมาย อาจารย์ปานเทพมองว่า หากมีการดำเนินคดีเกิดขึ้นจริง กระบวนการยุติธรรมจะเป็นกลไกสำคัญในการพิสูจน์ข้อเท็จจริง โดยทุกฝ่ายยังมีสิทธิในการนำพยานหลักฐานเข้าสู่การพิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมาย
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่ากระแสในโลกออนไลน์ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา มีความเคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นและรวดเร็ว จนทำให้สังคมจำนวนหนึ่งอาจได้รับข้อมูลเพียงบางด้าน จึงควรใช้วิจารณญาณในการติดตามข่าวสาร และรอฟังข้อมูลจากหลายฝ่ายประกอบกัน
อาจารย์ปานเทพย้ำว่า ไม่ว่าบทสรุปสุดท้ายของเรื่องนี้จะออกมาอย่างไร สิ่งสำคัญคือการยึดข้อเท็จจริง หลักฐาน และกระบวนการยุติธรรม มากกว่าการตัดสินบุคคลจากกระแสความเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์
News1 รายงาน