อ.สุดาทิพย์ เตือนสงครามรัสเซีย-ยูเครนส่อเดือด! หวั่นขยับใกล้ “เส้นแดง” จนอาจนำไปสู่การใช้อาวุธนิวเคลียร์
สถานการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังคงสร้างความกังวลให้กับนานาชาติ หลังมีรายงานการโจมตีด้วยโดรนในพื้นที่ใกล้นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซีย ซึ่งถือเป็นเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจและเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูติน
ในรายการ “คนเคาะข่าว” ช่วง World Hardtalk Economics อ.สุดาทิพย์ มองว่าการโจมตีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของรัสเซียอย่างมาก เนื่องจากเกิดขึ้นในช่วงที่รัสเซียกำลังเตรียมจัดงาน St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) ซึ่งเป็นเวทีเศรษฐกิจระดับนานาชาติที่รัสเซียใช้ดึงดูดนักลงทุนและแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อสายตาโลก
อ.สุดาทิพย์ ระบุว่า ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา รัสเซียเผชิญแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของชาติตะวันตก ทั้งด้านการเงิน การลงทุน และระบบการชำระเงินระหว่างประเทศ ทำให้เวที SPIEF มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการฟื้นฟูความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ ยังชี้ให้เห็นว่าศักยภาพด้านโดรนของยูเครนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว สามารถส่งปฏิบัติการโจมตีลึกเข้าไปในพื้นที่สำคัญของรัสเซียหลายครั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้รัสเซียต้องเพิ่มมาตรการป้องกันทางอากาศอย่างเข้มข้น
อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่น่าจับตาที่สุด คือความกังวลว่าความขัดแย้งอาจขยับเข้าใกล้ “เส้นแดง” ที่รัสเซียเคยประกาศไว้ โดย อ.สุดาทิพย์ อ้างถึงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงรัสเซียบางส่วนที่ส่งสัญญาณว่ารัสเซียอาจพิจารณามาตรการตอบโต้ที่รุนแรงมากขึ้น หากเห็นว่าความมั่นคงของประเทศถูกคุกคามอย่างหนัก
อ.สุดาทิพย์ แสดงความเป็นห่วงว่า หากสถานการณ์ยังทวีความรุนแรงต่อเนื่อง ความเสี่ยงในการใช้อาวุธที่มีอานุภาพสูง รวมถึงอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธี อาจกลายเป็นประเด็นที่ทั่วโลกต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด แม้ปัจจุบันจะยังไม่มีสัญญาณยืนยันว่ารัสเซียตัดสินใจดำเนินการในแนวทางดังกล่าวก็ตาม
ทั้งนี้ สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อมานานกว่าสี่ปี ยังคงเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ และเสถียรภาพทางการเมืองของโลก โดยหลายฝ่ายหวังว่าความขัดแย้งจะไม่บานปลายไปสู่ระดับที่สร้างผลกระทบรุนแรงต่อประชาคมโลกมากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
News1 รายงาน