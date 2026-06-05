พอกันทีขอถอนตัว! ภาคประชาชนยุติร่วมวงคณะทำงานพลังงาน ชี้หมดเวลาแล้ว เอกณัฐ ยังไร้ความคืบหน้า
บรรยากาศที่กระทรวงพลังงานช่วงเช้าวันที่ 5 มิถุนายน 2569 กลายเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อน เมื่อเครือข่ายภาคประชาชนด้านพลังงาน นำโดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อประกาศยุติการเข้าร่วมประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนเป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลทันที
การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังภาคประชาชนระบุว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การหารือร่วมกันยังไม่ก่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างราคาพลังงานที่ประชาชนกำลังเผชิญอยู่ ขณะที่ข้อเสนอสำคัญหลายเรื่องยังไม่มีการดำเนินการอย่างชัดเจน
อาจารย์ปานเทพและเครือข่ายมองว่า ปัญหาค่าครองชีพด้านพลังงานส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชนทั่วประเทศ แต่การทำงานของคณะทำงานร่วมฯ ยังไม่สามารถผลักดันมาตรการเร่งด่วนที่ประชาชนคาดหวังได้ ไม่ว่าจะเป็นแนวทางลดภาระราคาน้ำมัน การทบทวนโครงสร้างค่าการกลั่น หรือการปรับกลไกราคาพลังงานให้สะท้อนต้นทุนที่เป็นธรรมมากขึ้น
ภาคประชาชนยังแสดงความกังวลว่า หากยังคงเข้าร่วมประชุมต่อไปโดยไม่มีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ อาจกลายเป็นเพียงการยืดเวลาแก้ปัญหา ขณะที่ประชาชนยังต้องแบกรับภาระค่าพลังงานที่สูงต่อเนื่อง
ด้านเครือข่ายผู้เข้าร่วมยื่นหนังสือระบุว่า การถอนตัวครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการยุติการติดตามปัญหา แต่เป็นการส่งสัญญาณไปยังภาครัฐว่าถึงเวลาที่ต้องแสดงความจริงจังในการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นรูปธรรม มากกว่าการหารือที่ยังไม่เห็นผลในทางปฏิบัติ
การตัดสินใจถอนตัวของภาคประชาชนครั้งนี้จึงถูกจับตาว่า จะกลายเป็นแรงกดดันสำคัญต่อกระทรวงพลังงานและนายเอกณัฐ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในการเร่งแสดงผลงานและความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาพลังงานที่ประชาชนกำลังรอคำตอบอยู่ในขณะนี้
News1 รายงาน