อ.ปานเทพ ลั่นคดีแตงโมไม่ใช่เรื่องของดารา แต่คือความยุติธรรมของคนไทยทั้งประเทศ
อ.ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบคดีการเสียชีวิตของ แตงโม นิดา โดยระบุว่า คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของบุคคลคนหนึ่งหรือดาราคนหนึ่งเท่านั้น แต่เป็นบททดสอบสำคัญของกระบวนการยุติธรรมไทย และเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน
อ.ปานเทพ แสดงความเชื่อมั่นว่า หากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) สามารถจัดทำสำนวนคดีได้อย่างรัดกุม แน่นหนา และมีพยานหลักฐานรองรับอย่างครบถ้วน ก็จะเป็นเรื่องยากที่จะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือทำให้สังคมเกิดข้อสงสัยต่อผลการสอบสวน
พร้อมเรียกร้องให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตามเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง โดยระบุว่า ตราบใดที่สื่อยังไม่ยอมแพ้ ประชาชนก็จะไม่ยอมแพ้เช่นกัน
"เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับประชาชนทุกคน หากเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับพี่สาว น้องสาว หรือคนในครอบครัวของเรา เราจะยอมรับได้หรือไม่"
อ.ปานเทพ กล่าวว่า หลายคนอาจมองว่าคดีแตงโมเป็นเพียงคดีของบุคคลในวงการบันเทิง แต่แท้จริงแล้วสาระสำคัญอยู่ที่การค้นหาความจริงและการรักษามาตรฐานความยุติธรรมของประเทศ เพราะหากสังคมยอมรับการปล่อยให้ข้อสงสัยต่าง ๆ ถูกละเลย วันหนึ่งประชาชนทั่วไปก็อาจไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ อ.ปานเทพ ยังกล่าวด้วยความสะเทือนใจว่า หากข้อสันนิษฐานต่าง ๆ ที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่เป็นความจริง ย่อมเป็นเรื่องที่สังคมควรให้ความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะไม่มีใครควรถูกกระทำหรือจากไปโดยไม่ได้รับความเป็นธรรม
"อย่าเลิก อย่าเบื่อ อย่ายอมแพ้ ประชาชนไม่ยอมแพ้ เราจะไม่แพ้"
อ.ปานเทพ ระบุว่า คดีนี้ไม่ได้เป็นเพียงการแสวงหาความจริงให้กับแตงโม นิดา เท่านั้น แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย เพื่อให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องได้รับความเป็นธรรมภายใต้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกัน
ทั้งนี้ อ.ปานเทพ ยืนยันว่า หากพยานหลักฐานนำไปสู่ข้อเท็จจริงใด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ควรดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่หวั่นไหวต่อแรงกดดันหรืออิทธิพลจากฝ่ายใด
News1 รายงาน