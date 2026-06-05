แม่ก็คือแม่! สนธิ สอนธรรมะไชยชนก ผู้ให้กำเนิดต้องได้รับการยอมรับ
นายสนธิ ลิ้มทองกุล กล่าวถึงกรณีของนายไชยชนก ชิดชอบ นักการเมืองรุ่นใหม่และบุตรชายของนายเนวิน ชิดชอบ โดยหยิบยกประเด็นเรื่อง "ความกตัญญู" และ "การยอมรับผู้ให้กำเนิด" มาพูดคุยในรายการสนธิทอล์ก พร้อมระบุว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่เพียงประเด็นส่วนตัว แต่เป็นเรื่องของหลักคุณธรรมพื้นฐานที่บุคคลสาธารณะควรตระหนัก
นายสนธิ กล่าวว่า การเป็นบุคคลสาธารณะย่อมถูกสังคมจับตามองทั้งในด้านความคิด การกระทำ และการแสดงออก โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคุณค่าพื้นฐานของสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นความกตัญญู ความเคารพต่อผู้มีพระคุณ และการยอมรับความจริงของชีวิต
ในช่วงหนึ่งของรายการ นายสนธิ ได้กล่าวในเชิงตักเตือนว่า ผู้ให้กำเนิดก็คือพ่อและแม่ผู้ให้กำเนิด ไม่ว่าจะมีสถานการณ์ชีวิตเป็นอย่างไรในอดีต ความจริงดังกล่าวก็ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้
"แม่ก็คือแม่ ผู้ให้กำเนิดก็คือผู้ให้กำเนิด"
นายสนธิ ระบุว่า ในมุมมองทางพุทธศาสนา ความกตัญญูถือเป็นคุณธรรมสำคัญของมนุษย์ การยอมรับผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะบิดามารดาผู้ให้กำเนิด เป็นรากฐานของความเป็นคนดี และเป็นสิ่งที่สังคมไทยให้คุณค่าอย่างยิ่ง
พร้อมกล่าวว่า บุคคลหนึ่งสามารถมีคนที่รัก ดูแล และเลี้ยงดูเสมือนพ่อแม่ได้มากกว่าหนึ่งคน แต่การมีผู้เลี้ยงดูหรือผู้มีพระคุณเพิ่มเติม มิได้ทำให้ความเป็นพ่อหรือแม่ผู้ให้กำเนิดหมดความหมายลง
นายสนธิ ยังแสดงความเห็นว่า หากมีความจำเป็นต้องอธิบายเรื่องครอบครัวต่อสาธารณะ ก็สามารถอธิบายอย่างตรงไปตรงมาได้ว่า ผู้ให้กำเนิดคือพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด ขณะที่ผู้ที่เลี้ยงดู อบรม และมอบโอกาสในชีวิต ก็เป็นผู้มีพระคุณอีกสถานะหนึ่ง ซึ่งล้วนควรได้รับความเคารพและการยอมรับ
นอกจากนี้ นายสนธิ ยังวิจารณ์การสื่อสารทางการเมืองของนักการเมืองรุ่นใหม่บางส่วน โดยมองว่าควรสื่อสารกับประชาชนด้วยภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และตรงไปตรงมา โดยเฉพาะเมื่อก้าวเข้ามาทำงานการเมืองในฐานะผู้แทนประชาชน
ทั้งนี้ ประเด็นเรื่องความกตัญญูต่อผู้ให้กำเนิด ได้รับความสนใจจากผู้ติดตามรายการจำนวนมาก เนื่องจากเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงทั้งมิติของครอบครัว วัฒนธรรมไทย และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ซึ่งยังคงเป็นคุณค่าที่สังคมไทยให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง
News1 รายงาน