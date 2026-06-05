สนธิ ถามเดือด รัฐบาลทำไมไม่ให้ประชาชนกู้ติดโซลาร์เซลล์ แทนเอาเงินไปปู้ยี่ปู้ยำ?
นายสนธิ ลิ้มทองกุล ตั้งคำถามอย่างเผ็ดร้อนถึงแนวทางการบริหารงบประมาณและนโยบายพลังงานของรัฐบาล โดยเสนอว่า แทนที่จะนำเงินจำนวนมหาศาลไปดำเนินโครงการที่ถูกตั้งคำถามเรื่องความคุ้มค่า รัฐบาลควรหันมาสนับสนุนให้ประชาชนสามารถกู้เงินเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ภาคครัวเรือนได้อย่างจริงจัง
ในรายการ "สนธิทอล์ก" นายสนธิ ระบุว่า ปัญหาค่าไฟฟ้าที่ประชาชนกำลังแบกรับอยู่ทุกวันนี้ สามารถบรรเทาได้ หากรัฐบาลมุ่งลดต้นทุนด้านพลังงานให้ประชาชนโดยตรง แทนที่จะใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับโครงการที่ประชาชนจำนวนไม่น้อยยังตั้งคำถามถึงประโยชน์ที่แท้จริง
"ทำไมไม่ให้ประชาชนกู้ติดโซลาร์เซลล์ แทนเอาเงินไปปู้ยี่ปู้ยำ"
นายสนธิ ยกตัวอย่างว่า หากรัฐบาลใช้กลไกของธนาคารรัฐ เช่น ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน จัดทำโครงการสินเชื่อสำหรับติดตั้งโซลาร์เซลล์ วงเงินไม่เกิน 500,000 บาทต่อครัวเรือน ผ่อนชำระระยะยาว 7-8 ปี จะช่วยให้ประชาชนจำนวนมากสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดและลดภาระค่าไฟฟ้าได้จริง
พร้อมยกตัวอย่างกรณีผู้ติดตั้งโซลาร์เซลล์ที่สามารถลดค่าไฟจากหลักหมื่นบาทต่อเดือน เหลือเพียงไม่กี่พันบาทต่อเดือน ทำให้มีเงินเหลือสำหรับค่าใช้จ่ายในครัวเรือนมากขึ้น
นายสนธิ ยังมองว่า หากมีประชาชนเข้าร่วมโครงการในวงกว้าง จะก่อให้เกิดผลดีต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวม ทั้งการสร้างงานให้ช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์ การขยายตัวของธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ การจ้างงานด้านซ่อมบำรุง และการกระตุ้นเม็ดเงินหมุนเวียนในภาคเศรษฐกิจฐานราก
นอกจากนี้ ยังตั้งข้อสังเกตว่า หากรัฐบาลสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนสำหรับโครงการขนาดใหญ่ได้ ก็ควรพิจารณานำทรัพยากรส่วนหนึ่งมาสนับสนุนประชาชนให้สามารถลงทุนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของตนเองได้เช่นกัน เพราะจะเป็นการแก้ปัญหาที่ส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว
นายสนธิ ยังกล่าวอีกว่า การช่วยให้ประชาชนลดค่าไฟฟ้าได้เดือนละหลายพันบาท อาจมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจฐานรากมากกว่าการใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในโครงการที่ประชาชนยังไม่เห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจน พร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาทางเลือกที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงมากขึ้น
ทั้งนี้ แนวคิดการสนับสนุนสินเชื่อโซลาร์เซลล์ภาคประชาชน ยังคงเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ได้รับความสนใจในสังคม ท่ามกลางการถกเถียงเรื่องค่าพลังงาน ค่าครองชีพ และแนวทางการใช้งบประมาณของภาครัฐในปัจจุบัน
News1 รายงาน