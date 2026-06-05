ภาคประชาชนนำโดย อ.ปานเทพ ยื่นหนังสือคุมเพดานค่าการกลั่น-ค่าการตลาด

จี้รัฐทำจริงไม่ใช่แค่คุย! ภาคประชาชนยื่นหนังสือคุมเพดานค่าการกลั่น-ค่าการตลาด
ช่วงเช้าวันที่ 5 มิ.ย. 2569 ที่กระทรวงพลังงาน คณะทำงานภาคประชาชนแก้ไขโครงสร้างราคาพลังงาน นำโดย อาจารย์ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เดินทางเข้ายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
สาระสำคัญของหนังสือคือ การขอยุติการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเป็นการชั่วคราว โดยให้มีผลทันที
ภาคประชาชนให้เหตุผลว่า ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา การปรับโครงสร้างราคาพลังงานยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรม แม้จะมีการหารือร่วมกันหลายครั้ง
นอกจากนี้ ยังเห็นว่าหน่วยงานภาครัฐเพิกเฉยต่อข้อเสนอเร่งด่วน 5 ข้อ ที่เครือข่ายภาคประชาชนได้เสนอไว้ก่อนหน้านี้
หนึ่งในข้อเสนอสำคัญคือ การปรับลดราคาน้ำมันลง 7 บาทต่อลิตร รวมถึงการกำหนดมาตรการควบคุมค่าการกลั่น เพื่อให้ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่เหมาะสมและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
เครือข่ายภาคประชาชนระบุว่า การตัดสินใจยุติบทบาทในคณะทำงานร่วมครั้งนี้ เป็นการแสดงจุดยืนว่าต้องการเห็นการแก้ปัญหาที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่าการประชุมที่ไม่สามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ได้จริง
พร้อมกันนี้ ยังย้ำว่าไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่อาจถูกมองว่าเป็นการดึงเวลา หรือสร้างความชอบธรรมให้กับกลุ่มทุนพลังงาน โดยที่ข้อเสนอของภาคประชาชนไม่ได้รับการตอบสนอง
ทั้งนี้ ภาคประชาชนยืนยันว่าจะยังคงติดตามนโยบายด้านพลังงานอย่างใกล้ชิด และพร้อมผลักดันให้เกิดการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมต่อประชาชนต่อไป
News1 รายงาน