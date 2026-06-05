กองทัพภาคที่ 2 แจงคลิปทหารกัมพูชาใกล้ปราสาทคนา ยืนยันพื้นที่ยังอยู่ในการควบคุมของไทย
กองทัพภาคที่ 2 ชี้แจงกรณีคลิปทหารกัมพูชาปรากฏบริเวณบันไดทางขึ้นปราสาทคนา จังหวัดสุรินทร์ โดยยืนยันว่าพื้นที่ปราสาทคนายังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายไทยอย่างสมบูรณ์
ระบุว่าคลิปดังกล่าวเป็นภาพบริเวณฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาที่อยู่ด้านล่างในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา และยังไม่มีหลักฐานว่ามีกำลังพลกัมพูชาขึ้นมาถึงพื้นที่ด้านบนที่ไทยควบคุมอยู่
ขณะเดียวกัน หน่วยทหารไทยได้เสริมมาตรการรักษาความมั่นคงอย่างเข้มงวด ทั้งการติดตั้งลวดหนาม จุดเฝ้าตรวจ และเสริมความแข็งแรงของที่มั่น เพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากเกิดสถานการณ์กระทบต่ออธิปไตยของประเทศ
กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ และเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลที่ยังคงดูแลความมั่นคงบริเวณชายแดนอย่างใกล้ชิด
News1 รายงาน