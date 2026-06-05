วาสนานาน่วมโพสต์! ทอ.พร้อมรบ 24 ชั่วโมง กำลังส่งสัญญาณอะไรหรือไม่?
โลกออนไลน์จับตาโพสต์ล่าสุดของ "วาสนา นาน่วม" ผู้สื่อข่าวสายทหารชื่อดัง หลังเปิดเผยความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศไทย ที่ยังคงดำรงความพร้อมรบและเฝ้าติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง
โดยคุณวาสนา ระบุว่า กองทัพอากาศได้ส่งเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU Cobra ออกทำการฝึกบินในเวลากลางคืน พร้อมเตรียมกำลังและยุทโธปกรณ์ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีเมื่อมีความจำเป็น เพื่อปกป้องน่านฟ้าไทยและรักษาความมั่นคงของประเทศ
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการติดตามสถานการณ์ตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยกองทัพอากาศยืนยันว่ามีการเฝ้าระวัง สังเกตการณ์ และประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็วหากเกิดเหตุจำเป็น
ทั้งนี้ การฝึกบินและการเตรียมความพร้อมของเครื่องบินรบในครั้งนี้ สะท้อนถึงขีดความสามารถของกำลังทางอากาศไทย และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่ากองทัพอากาศยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยเหนือน่านฟ้าของประเทศอย่างเต็มกำลัง
โพสต์ดังกล่าวได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก โดยหลายฝ่ายจับตาความเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศในช่วงเวลานี้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า การประกาศความพร้อมรบตลอด 24 ชั่วโมง และการส่ง F-16 ออกฝึกบินกลางคืนในห้วงเวลาปัจจุบัน กำลังเป็นการยกระดับความพร้อมตามปกติ หรือกำลังส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ ท่ามกลางสถานการณ์ตามแนวชายแดนที่ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิด
เพราะสำหรับกองทัพอากาศแล้ว "อธิปไตยเหนือน่านฟ้า" คือภารกิจที่ต้องพร้อมปฏิบัติหน้าที่ได้ทุกวินาที
News1 รายงาน