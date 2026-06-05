สดุดีผู้เสียสละเพื่อแผ่นดิน! อส.ชคต.สุไหงปาดี เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบในนราธิวาส
นราธิวาส – กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) ร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล เจ้าหน้าที่อาสาสมัครชุดคุ้มครองตำบลสุไหงปาดี ซึ่งเสียชีวิตลงอย่างสงบ ณ โรงพยาบาลสุไหงปาดี ภายหลังได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า การจากไปของ อส.อุรุพงษ์ นับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญของกำลังภาคประชาชนผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นความสูญเสียของชุมชนที่ต้องสูญเสียบุคคลผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อดูแลความสงบสุขของประชาชน
ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ อส.อุรุพงษ์ ได้ทำงานเคียงข้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ พร้อมอุทิศตนเพื่อปกป้องชุมชนและดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ แม้ต้องเผชิญกับความเสี่ยงต่อชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ
กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ได้ร่วมสดุดีในความกล้าหาญ ความเสียสละ และความอุทิศตนของ อส.อุรุพงษ์ กมล ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งการรับใช้ส่วนรวม และยืนหยัดทำหน้าที่เพื่อประชาชนจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
การจากไปของเขา นอกจากจะสร้างความโศกเศร้าแก่ครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนร่วมงานแล้ว ยังเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของสังคมไทย ที่ต้องสูญเสียบุคคลผู้เสียสละเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง
ทีมข่าว News1 ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ อาสาสมัคร อุรุพงษ์ กมล พร้อมขอส่งกำลังใจไปยังครอบครัว ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมปฏิบัติหน้าที่ทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากความสูญเสียในครั้งนี้
ขอให้คุณงามความดี ความกล้าหาญ และการอุทิศตนเพื่อส่วนรวมของเขา ได้รับการจดจำและเป็นแบบอย่างแก่คนรุ่นหลังสืบไป
News1 รายงาน