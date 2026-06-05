เสรีพิศุทธ์เอาจริง! คดีเขากระโดง เตรียมส่งถึงศาลรัฐธรรมนูญ
พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส หัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย เปิดเผยว่า เตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบคุณสมบัติของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รวมถึงนายไชยชนก ชิดชอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดบุรีรัมย์ กรณีที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ ระบุว่า ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดินบริเวณเขากระโดง ซึ่งมีคำพิพากษาและคำวินิจฉัยในหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)
พร้อมกันนี้ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เปิดเผยว่า จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานเพิ่มเติม ก่อนนำไปประกอบการยื่นคำร้องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ กล่าวว่า หากสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบถ้วน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นว่ามีมูล ก็อาจนำไปสู่กระบวนการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญในประเด็นคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งทางการเมืองของผู้ที่ถูกร้องต่อไป
News1 รายงาน