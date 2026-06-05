ส่งกำลังใจให้จ่าเจมส์! ลูกสาววัย 2 ขวบเผลอกินยาเกือบทั้งขวด ขณะพ่อปฏิบัติหน้าที่ชายแดน
โลกออนไลน์ร่วมส่งกำลังใจให้ "จ่าเจมส์ หมอทหารราบ" ภายหลังจ่าเจมส์เผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ว่า ลูกสาววัย 2 ขวบเผลอกินยาฆ่าเชื้อเข้าไปเกือบหมดขวด จนต้องเข้ารับการดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด โดยแพทย์ให้เฝ้าติดตามอาการตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อความดังกล่าวสร้างความห่วงใยให้กับผู้ติดตามจำนวนมาก โดยเฉพาะเมื่อทราบว่าในช่วงเวลาที่ลูกสาวกำลังเข้ารับการรักษา จ่าเจมส์ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน และต้องติดตามอาการของบุตรสาวจากระยะไกล
จากโพสต์ที่เผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว จ่าเจมส์ได้ถ่ายทอดความกังวลและความห่วงใยที่มีต่อลูกสาว ท่ามกลางสถานการณ์ที่ไม่สามารถเดินทางกลับไปดูแลครอบครัวได้ในทันที เนื่องจากยังคงปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป มีประชาชนจำนวนมาก รวมถึงเพื่อนร่วมงานและผู้ติดตาม เข้าไปแสดงความคิดเห็นและร่วมส่งกำลังใจให้กับครอบครัว พร้อมอวยพรให้เด็กหญิงวัย 2 ขวบปลอดภัยและกลับมาแข็งแรงโดยเร็ว
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นอีกมุมหนึ่งของผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติ ซึ่งนอกจากภารกิจในการดูแลความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนแล้ว พวกเขายังมีบทบาทในฐานะพ่อ สามี และสมาชิกของครอบครัว ที่มีความห่วงใยต่อคนที่รักไม่ต่างจากประชาชนทั่วไป
ขณะนี้ประชาชนจำนวนมากยังคงร่วมส่งกำลังใจให้กับจ่าเจมส์และครอบครัว พร้อมภาวนาให้ลูกสาววัย 2 ขวบมีอาการปลอดภัย ฟื้นตัวโดยเร็ว และผ่านพ้นเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี
ทีมข่าว News1 ขอร่วมส่งกำลังใจไปยังจ่าเจมส์และครอบครัว ขอให้ลูกสาวมีอาการปลอดภัย แข็งแรง และกลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด
News1 รายงาน