ล่าตัวแก๊งโจรบุกลักสายไฟกลางดึก กว่า 10 คน ก่อเหตุอุกอาจในชลบุรี
ชลบุรี – เกิดเหตุคนร้ายกลุ่มใหญ่ก่อเหตุลักทรัพย์สายไฟในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพขณะกลุ่มบุคคลจำนวนมากร่วมกันขนย้ายทรัพย์สินขึ้นรถกระบะในช่วงเวลากลางคืน
ข้อมูลจากเพจ “เมืองชล” ระบุว่า ผู้ก่อเหตุมีจำนวนมากกว่า 10 คน และใช้รถกระบะในการขนย้ายทรัพย์สินที่ถูกลักไป โดยพฤติการณ์มีลักษณะคล้ายกับคดีลักสายไฟที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง และอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ก่อนหน้านี้
จากภาพวงจรปิดพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุลงมืออย่างเป็นขบวนการ มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน และใช้เวลาไม่นานในการขนย้ายทรัพย์สินออกจากพื้นที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด รวมถึงเส้นทางการหลบหนี เพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ ผู้เสียหายได้ขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นรถต้องสงสัยหรือมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่หมายเลข 094-681-1919
อย่างไรก็ตาม รายละเอียดเกี่ยวกับตัวผู้ก่อเหตุและข้อมูลอื่น ๆ ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ และต้องรอการยืนยันอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
ข้อมูล/ภาพ : เพจเมืองชล
News1 รายงาน