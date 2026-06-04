ตั้ม คปท. เผยข้อมูลจากพื้นที่ชายแดนสุรินทร์ ระบุหลายพื้นที่เริ่มเตรียมพร้อมศูนย์อพยพ
4 มิถุนายน 2569 – นายพิชิต ไชยมงคล หรือ "ตั้ม คปท." นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว Pichit Chaimongkol โดยระบุข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์
ข้อความดังกล่าวระบุว่า
"เพื่อนที่เป็นปลัดที่แนวชายแดนสุรินทร์ บอกว่ามีคำสั่งให้เตรียมพร้อมศูนย์อพยพ ตอนนี้หลายพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมแล้ว"
โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ท่ามกลางสถานการณ์ที่สังคมกำลังติดตามความเคลื่อนไหวบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชาอย่างใกล้ชิด ส่งผลให้มีประชาชนจำนวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นและติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดังกล่าวเป็นการเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์จากบุคคลที่อ้างอิงแหล่งข่าวในพื้นที่ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้มีการชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวในขณะนี้
ประชาชนควรติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่างใกล้ชิด เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องหากมีประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป
ภาพและข้อมูล : Pichit Chaimongkol
News1 รายงาน