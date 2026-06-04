กองทัพไทยประณามการบิดเบือนภาพรั้วชายแดน เตือนใช้ AI ปลอมข้อมูล เสี่ยงถูกดำเนินคดี
กองบัญชาการกองทัพไทยออกแถลงการณ์แสดงความกังวลต่อกรณีมีการเผยแพร่ภาพและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรั้วชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจมีการดัดแปลงหรือบิดเบือนจากสภาพพื้นที่จริง จนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงในพื้นที่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 พลตรีวิทัย ลายถมยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่หน่วยงานได้ชี้แจงต่อสาธารณชนมาโดยตลอด และอาจส่งผลให้เกิดความสับสน รวมถึงความแตกแยกทางความคิดเห็นในสังคมโดยไม่จำเป็น
กองบัญชาการกองทัพไทยระบุว่า หากพบว่ามีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือวิธีการอื่นในการดัดแปลง ตัดต่อ หรือลบองค์ประกอบสำคัญของภาพ จนทำให้สภาพพื้นที่จริงเปลี่ยนแปลงไปจากข้อเท็จจริง อาจเข้าข่ายเป็นการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ และอาจมีความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พร้อมกันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยได้เรียกร้องให้ผู้เผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดำเนินการแก้ไข ชี้แจง และยุติการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยทันที เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของสังคมและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนรวม
โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยย้ำว่า หากยังคงมีการเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนหรือไม่ดำเนินการแก้ไข หน่วยงานพร้อมใช้มาตรการทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปกป้องความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ รวมถึงรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือจากประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนง ให้ตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อ เพื่อป้องกันการขยายวงของข้อมูลเท็จในสังคม
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก กองบัญชาการกองทัพไทย