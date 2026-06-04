ฮุน มาเนต เดินเกมเวทีโลก อ้างไทยถอนกรอบเจรจา 25 ปี
นายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต ของกัมพูชา เปิดเผยว่า รัฐบาลกัมพูชาได้ส่งหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการถึงรัฐบาลไทยและเลขาธิการสหประชาชาติ เพื่อเริ่มกระบวนการประนีประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล (UNCLOS) เกี่ยวกับข้อพิพาทพื้นที่อ้างสิทธิ์ทางทะเลระหว่างสองประเทศ
ผู้นำกัมพูชาระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นความพยายามในการแก้ไขข้อพิพาทผ่านกลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศ และยืนยันว่าเป็นแนวทางที่สันติภายใต้กรอบของ UNCLOS
นายฮุน มาเนต ยังกล่าวอ้างว่า กรอบการเจรจาทวิภาคีที่ทั้งสองประเทศใช้ร่วมกันภายใต้บันทึกความเข้าใจปี 2544 หรือ MoU 2001 ได้สิ้นสุดลง หลังประเทศไทยถอนตัวออกจากกรอบดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียว
ผู้นำกัมพูชายังระบุว่า ตลอดระยะเวลากว่า 25 ปีที่ผ่านมา MoU 2001 เป็นกลไกสำคัญในการหารือประเด็นเขตแดนและการพัฒนาทรัพยากรในพื้นที่ที่มีการอ้างสิทธิ์ทับซ้อน ก่อนที่กัมพูชาจะหันมาใช้กลไกตามกฎหมายระหว่างประเทศแทน
ทั้งนี้ นายฮุน มาเนต ย้ำว่า การยื่นเรื่องเข้าสู่กระบวนการประนีประนอมภายใต้ UNCLOS ไม่ใช่การยกระดับความขัดแย้ง แต่เป็นความพยายามในการหาทางออกอย่างสันติและเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศ
รายงานระบุว่า กลไกประนีประนอมภาคบังคับภายใต้ UNCLOS เคยถูกนำมาใช้ในข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์-เลสเตและออสเตรเลีย ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงด้านเขตแดนทางทะเลในเวลาต่อมา
อย่างไรก็ตาม ประเด็นดังกล่าวยังคงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างไทยและกัมพูชา และยังต้องติดตามท่าทีอย่างเป็นทางการจากฝ่ายไทยต่อข้อกล่าวอ้างและการดำเนินการล่าสุดของรัฐบาลกัมพูชา
News1 รายงาน
อ้างอิงข้อมูลจากคำแถลงของนายกรัฐมนตรีฮุน มาเนต และ BTV News Global