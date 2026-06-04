ยอมรับข้อมูลคลาดเคลื่อน! แอดมินเพจสระแก้วออกแถลงขออภัย ปมข่าวเปิดด่านคลองลึก
แอดมินเพจ "นักข่าวภาคสนาม สระแก้ว" ออกแถลงการณ์ขออภัยต่อสาธารณชน หลังจากก่อนหน้านี้มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการเปิดจุดผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เพื่อให้นักเรียนชาวกัมพูชาเดินทางเข้ามาศึกษาในสถานศึกษาฝั่งไทย
ภายหลังมีการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม และเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความถูกต้องของข่าวดังกล่าว จนมีการเผยแพร่ข้อมูลโต้แย้งในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมระบุว่าข่าวบางส่วนคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
ล่าสุด นายสมยศ สินธุพันธ์ ผู้ดูแลเพจนักข่าวภาคสนาม สระแก้ว ได้เผยแพร่แถลงการณ์ยอมรับว่าข้อมูลที่นำเสนอมีความคลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับข้อเท็จจริง พร้อมระบุว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแก่ประชาชน และส่งผลกระทบต่อประเด็นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน
ในแถลงการณ์ดังกล่าว ผู้ดูแลเพจได้กล่าวขออภัยต่อทุกฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ พร้อมน้อมรับคำแนะนำและข้อท้วงติงจากสังคม โดยยืนยันว่าจะเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข่าวและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากขึ้น ก่อนนำเสนอข่าวสารในอนาคต
ทั้งนี้ การออกแถลงการณ์ขออภัยครั้งดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ติดตามจำนวนมาก โดยมีผู้แสดงความเห็นทั้งในมุมที่ชื่นชมการออกมายอมรับความผิดพลาด และเรียกร้องให้สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ
News1 รายงาน