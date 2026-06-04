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จิรายุ เปิด 3 ปมร้อน กทม. เตรียมยื่น ป.ป.ช. สอบชัชชาติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จิรายุ เปิด 3 ปมร้อน กทม. เตรียมยื่น ป.ป.ช. สอบชัชชาติ

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย ออกมาเปิดประเด็นเกี่ยวกับการบริหารงานในกรุงเทพมหานคร พร้อมประกาศเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

นายจิรายุระบุว่า ตนได้รับข้อมูลร้องเรียนจากบุคลากรภายในกรุงเทพมหานครจำนวนหนึ่ง ซึ่งสะท้อนความไม่พอใจเกี่ยวกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำแหน่งและการบริหารงานในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

โดยได้หยิบยก 3 ประเด็นหลักขึ้นมาตั้งข้อสังเกต ได้แก่ เรื่องการเรียกรับผลประโยชน์ในงานด้านโยธาและเทศกิจ การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรที่อาจไม่เป็นธรรม และการมีบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่ามีบทบาทอยู่เบื้องหลังการบริหารงานบางส่วนของกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ นายจิรายุยังอ้างถึงกรณีการเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการบางตำแหน่งในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าเป็นไปตามระเบียบและหลักธรรมาภิบาลหรือไม่

อย่างไรก็ตาม ข้อกล่าวหาดังกล่าวเป็นข้อมูลที่นายจิรายุหยิบยกขึ้นมาเปิดเผยต่อสาธารณะ และยังไม่ได้รับการพิสูจน์หรือมีคำวินิจฉัยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะที่ผู้ถูกพาดพิงยังไม่มีการชี้แจงต่อประเด็นดังกล่าวในรายละเอียด

ทั้งนี้ นายจิรายุระบุว่า จะรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานที่มีอยู่ เพื่อนำยื่นต่อ ป.ป.ช. ในสัปดาห์หน้า เพื่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

News1 รายงาน