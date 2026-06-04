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ลักพาตัวสาวจีนทิพย์! หวังรีด 12.5 ล้าน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลักพาตัวสาวจีนทิพย์! หวังรีด 12.5 ล้าน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ เข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีน อายุ 21 ปี หลังตกเป็นเหยื่อขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ใช้กลลวงรูปแบบ "ลักพาตัวเสมือนจริง" หรือ Virtual Kidnapping

คดีนี้เริ่มต้นจากคนร้ายติดต่อและข่มขู่ผู้เสียหาย จนหลงเชื่อและปฏิบัติตามคำสั่ง โดยถูกบงการให้ตัดการติดต่อกับครอบครัว เดินทางมายังประเทศไทยเพียงลำพัง และจัดฉากให้ดูเหมือนว่าถูกลักพาตัวและทำร้ายร่างกาย

จากนั้นคนร้ายได้นำภาพและคลิปวิดีโอของผู้เสียหาย ส่งไปหลอกครอบครัวในต่างประเทศ พร้อมเรียกค่าไถ่เป็นเงินกว่า 12.5 ล้านบาท

ภายหลังได้รับการประสานข้อมูลจากตำรวจฮ่องกง เจ้าหน้าที่ไทยได้เร่งสืบสวน ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนติดตามพบผู้เสียหายภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ

เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการหลอกเรียกค่าไถ่ดังกล่าว

ตำรวจเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงในลักษณะ "ลักพาตัวเสมือนจริง" ซึ่งคนร้ายมักใช้วิธีสร้างความหวาดกลัว ควบคุมเหยื่อผ่านการสื่อสาร และหลอกให้ครอบครัวเชื่อว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นจริง ทั้งที่ไม่มีคนร้ายอยู่กับเหยื่อแม้แต่คนเดียว

News1 รายงาน

ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)