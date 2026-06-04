ลักพาตัวสาวจีนทิพย์! หวังรีด 12.5 ล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและต่างประเทศ เข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาวชาวจีน อายุ 21 ปี หลังตกเป็นเหยื่อขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่ใช้กลลวงรูปแบบ "ลักพาตัวเสมือนจริง" หรือ Virtual Kidnapping
คดีนี้เริ่มต้นจากคนร้ายติดต่อและข่มขู่ผู้เสียหาย จนหลงเชื่อและปฏิบัติตามคำสั่ง โดยถูกบงการให้ตัดการติดต่อกับครอบครัว เดินทางมายังประเทศไทยเพียงลำพัง และจัดฉากให้ดูเหมือนว่าถูกลักพาตัวและทำร้ายร่างกาย
จากนั้นคนร้ายได้นำภาพและคลิปวิดีโอของผู้เสียหาย ส่งไปหลอกครอบครัวในต่างประเทศ พร้อมเรียกค่าไถ่เป็นเงินกว่า 12.5 ล้านบาท
ภายหลังได้รับการประสานข้อมูลจากตำรวจฮ่องกง เจ้าหน้าที่ไทยได้เร่งสืบสวน ตรวจสอบเส้นทางการเดินทางและพยานหลักฐานต่าง ๆ ก่อนติดตามพบผู้เสียหายภายในโรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
เจ้าหน้าที่สามารถเข้าช่วยเหลือผู้เสียหายได้อย่างปลอดภัย และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากการหลอกเรียกค่าไถ่ดังกล่าว
ตำรวจเตือนประชาชนให้ระวังกลโกงในลักษณะ "ลักพาตัวเสมือนจริง" ซึ่งคนร้ายมักใช้วิธีสร้างความหวาดกลัว ควบคุมเหยื่อผ่านการสื่อสาร และหลอกให้ครอบครัวเชื่อว่ามีการลักพาตัวเกิดขึ้นจริง ทั้งที่ไม่มีคนร้ายอยู่กับเหยื่อแม้แต่คนเดียว
News1 รายงาน
ขอบคุณข้อมูลจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)