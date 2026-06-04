เช็กด่วน! ถือครองรถแบบนี้ อาจหมดสิทธิบัตรคนจน
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ควรตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดี โดยเฉพาะเรื่องการถือครองยานพาหนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญที่ภาครัฐใช้พิจารณาสิทธิรับสวัสดิการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้มีสิทธิจะต้องไม่เป็นเจ้าของรถยนต์ เว้นแต่เป็นการถือครองยานพาหนะบางประเภทที่ได้รับการยกเว้นตามกฎหมาย
ได้แก่ รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 300 ซีซี รถยนต์สามล้อ รถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือรถใช้งานทางการเกษตร โดยสามารถถือครองได้ประเภทละไม่เกิน 1 คัน
หากมีการถือครองรถยนต์หรือยานพาหนะเกินกว่าหลักเกณฑ์ที่กำหนด อาจส่งผลต่อการพิจารณาคุณสมบัติ และอาจไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามเงื่อนไขของโครงการ
ทั้งนี้ การตรวจสอบสิทธิจะอ้างอิงจากฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงควรตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของตนเองให้ถูกต้อง และติดตามประกาศหลักเกณฑ์ล่าสุดจากภาครัฐอย่างใกล้ชิด
สำหรับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองยังมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่ สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อป้องกันการเสียสิทธิจากการเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อน
News1 รายงาน